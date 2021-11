Pogrešano Marijo Bračun Juričko našli

12.11.2021 | 12:10

Marija Bračun Juričko

Spodnje Dule/Krško - Svojci od včeraj popoldne pogrešajo 57-letno Marijo Bračun Juričko iz Spodnjih Dul (PP Krško). Pogrešano so nazadnje videli v zdravstveni ustanovi na Kolodvorski ulici v Krškem, od koder naj bi ob 16. uri odšla neznano kam.

Policisti so ugotovili, da so pogrešano nato okoli 18. ure opazili na Blanci.

Pogrešana je visoka okoli 165 cm in je drobne postave. Ima sive lase, ki ji segajo do ramen. Oblečena je bila v črno bundo s kapuco, modre hlače in obuta v športne čevlje.

Policisti izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane in prosijo vse, ki bi jo opazili, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Krško 07 492 94 00, na številko 113 ali na anonimno številko policije 080 1200.

Dodano ob 13.30:

S PU Novo mesto so sporočili: ''Preklicujemo iskanje Marije Bračun Juričko. Občan je prav na podlagi objav v medijih gospo opazil na območju Šentjerneja in o tem takoj obvestil policiste.''

M. K.