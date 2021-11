SŠ Črnomelj: Ravnateljica odstopila; župan: ''Javnost se je preveč vtikala, a ni treba delati panike.''

12.11.2021 | 12:40

Župan Andrej Kavšek ...

... in državni sekretar Damir Orehovec. Elizabeta Prus se jima v izjavi za javnost pred šolo ni pridružila.

Črnomelj - V okviru vladnega obiska v JV Sloveniji je Srednjo šolo Črnomelj dopoldne obiskal državni sekretar Damir Orehovec. Ogledal si je prostore OŠ Loka in tudi dogajanje na Srednji šoli Črnomelj. Preden je stopil pred novinarje, je imel tudi sestanek z dosedanjo ravnateljico SŠ Črnomelj Elizabeto Prus, ki je pred nekaj dnevi s tega položaja nepreklicno odstopila.

''Žalosten sem, da je situacija, kot sem zaznal, znotraj lokalne skupnosti takšna, kot je. Težko ocenjujem, kaj je glavni razlog za to. Ni nekega soglasja. Če bi lokalna politika, šola in starši delovali v soglasju, se to ne bi dogajalo in vpis v srednjo šolo ne bi upadel. Na ministrstvu pa si vsekakor želimo, da bi šola tu obstala.''

Za odstop ravnateljice je izvedel danes. ''To je seveda njena odločitev, če ne bo namestnika, bomo pač na Ministrstvu ukrepali s kakšno drugo rešitvijo.''

Na vprašanje, ki smo ga sicer na minsitrstvo naslovili že pred tednom dni, in sicer, zakaj v svetu šole ni imenovanih dveh predstavnikov ministrstva, pa je Orehovec dejal: ''Predlogi so bili že poslani na vlado, zdaj se čaka, da vlada to da na dnevni red in imenuje predstavnika. Upamo, da se bo to zgodilo v kratkem.''

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je priznal, da odstop ravnateljice ni bil pričakovan. ''To ni bil korak, o katerem smo se kadarkoli pogovarjali, tako da gre res za osebno odločitev. Mislim, da bi bilo v danem trenutku dobro še malo počakati, da bi imeli tudi kakšno rešitev že na vidiku. A ona se je tako odločila. Ne bo enostavno najti rešitve, a jo moramo, vse z namenom, da ohranimo šolo.''

''Javnost se je preveč vtikala''



A ta saga oslabih odnosih na šoli in tudi vse slabšem vpisu, o katerem smo poročali tudi v Dolenjskem listu, se vleče že vrsto let. Kako župan odgovarja na to?

''Dejstvo je, da je ta šola pod nenormalnim pritiskom javnosti. Mislim, da se je javnost preveč vtikala, po domače povedano, na to šolo, v bistvu pa bi morali ta javnost in ta šola večkrat sedeti za mizo. Samo dialog je bil rešitev, ki pa ga ne ena ne druga stran po moji oceni ni znala pravilno vzpostaviti. Situacija je ta hip za nas presenečenje, a verjamem, da bo svet šole in naš predstavnik v njem, s katerim smo redno v kontaktu, znal ustrezno reagirati. Po informacijah, ki jih imam, se stvari rešujejo in ni treba delat nobene panike. Tudi z ministrstvom smo v kontaktu, tudi z državnim sekretarjem se pogovarjava o možnih rešitvah. Verjetno je res tako, kot je danes predlagala ravnateljica, da bo verjetno najboljše, da pride nekdo od zunaj, da ga bo predlagalo ministrstvo.''

OŠ Loka pričakuje 7 milijonov



Orehovec je še dejal, da resnično upa, da bo s strani državnega proračuna res zagotovljenih 7 milijonov evrov za sanacijo OŠ Loka, ki je utrpela večjo škodo po toči v letu 2018. Od poslancev je seveda odvisno, ali bodo predlog proračuna sprejeli in bodo na ministrstvu lahko izpeljali to investicijo, torej sanacijo in prenovo OŠ Loka.

S. G.

novejši najprej Komentarji (3) 6h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni navi Sprašujem se, če Fafajonka ni nič zaskrbljena glede dogajanja v SŠ Črnomelj. SD Črnomelj, daleč ste pripeljali šolo. Glede na to, da so se sredi šolskega leta nekateri prepisali v druge šole, je dejstvo daje je Gimnazija Črnomelj že preteklost. Odgovorni v občini, čas je da prepustite bodočnost drugim. Ob izvolitvi novega župana sem pomislil: "Isto sranje, drugo pakovanje". 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Lojzekov stric V SD imajo delegacijo ki polaga vence ima veliko dela 2h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni navi Gospod župan, ne krivite javnosti za probleme v SŠ Črnomelj. Javnost je pravočasno opozarjala na probleme v šoli. Niste reagirali, ko je bil še čas za to. SD vas je podpirala na volitva(skupina volilcev- Radovič) zato se jim sedaj nočete zameriti. Volitve se približujejo. Preglej samo prijavljene komentatorje