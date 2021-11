Cigler Kralj ob obisku v regiji izpostavil investicije v oskrbo starejših, tudi dom v Osilnici

12.11.2021 | 16:00

Minister Cigler Kralj na pogovorih v Ribnici. (foto: Vlada RS)

Ribnica - Minister za delo Janez Cigler Kralj je v okviru vladnega obiska jugovzhodni regiji obiskal domove starejših občanov (DSO). Govorili so o zahtevnih razmerah glede covida-19, pa tudi investicijah v oskrbo starejših. Izpostavil je izgradnjo doma v Osilnici, kjer bosta dve tretjini namenjeni za DSO, tretjina pa za rehabilitacijski center URI Soča.

"V regiji smo končno zagnali tudi projekt nadaljevanja izgradnje centra starejših v Osilnici, ki je izjemno pomembna investicija. Za rešitev te zadeve smo se zavezali tudi v koalicijski pogodbi, podpisan je že sporazum o gradnji z občino in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom (URI) Soča," je spomnil minister.

Kot je poudaril, bo to skupna investicija ministrstev za delo in zdravje. Njena vrednost je ocenjena na 7,5 milijona evrov. Dve tretjini centra bosta namenjeni za dom starejših, preostala tretjina pa bo rehabilitacijski center URI Soča.

"Menimo, da bomo s tem dobro pokrili vsebino, na drugi strani pa, kar je morda celo bolj pomembno za celotno občino in območje, da bi pritegnili družine - mlade, ki delajo, in njihove svojce, da se bodo začeli priseljevati v to pomembno mejno demografsko ogroženo območje," je še dodal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kot je Cigler Kralj še spomnil po vladnem posvetu v Ribnici, jugovzhodni regiji že teče več investicij v oskrbo starejših. Omenil je dnevni center v Trebnjem in v Novem mestu, kjer bodo tudi začasne namestitve.

Ob današnjem obisku pa je predal tudi dobre novice, da so bili domovi starejših v Novem mestu, Črnomlju in v Metliki uspešni na razpisu za vlaganje v razvoj oz. dvig ravni infrastrukture za oskrbo starejših iz sklada React.

Gre po njegovih besedah za pomembne investicije, ki bodo domovom pomagale dvigniti standard namestitve iz pet-, štiri- in triposteljnih sob v eno- oz. dvoposteljne. DSO Novo mesto bo prejel okoli 5,7 milijona evrov, DSO Črnomelj 1,4 milijona evrov, Metlika pa 2,3 milijona evrov, je dodal.

STA; M. K.