Ribičeva na novomeškem zavodu za zaposlovanje

12.11.2021 | 16:40

Mateja Ribič v Novem mestu (foto: STA)

Novo mesto - Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič se je v okviru današnjega vladnega obiska jugovzhodne Slovenije med drugim mudila na novomeški območni službi zavoda za zaposlovanje. Ob tem je opozorila na pomen usposabljanja in izobraževanja tako zaposlenih kot brezposelnih.

Na novomeškem je bila sicer stopnja registrirane brezposelnosti v prvih osmih mesecih letos 7-odstotna, torej nižja od brezposelnosti na ravni celotne države, ki je v omenjenem obdobju znašala 8,1 odstotka. Nižjo stopnjo brezposelnosti so v prvih osmih mesecih letos zabeležili le na območnih službah zavodov za zaposlovanje Kranj in Nova Gorica.

Kot je ob obisku poudarila Ribičeva, je ključno, da zaposlene in brezposelne opremijo z ustreznimi kompetencami ter jih ustrezno usposobijo in vključijo v takšna usposabljanja in izobraževanja, ki bodo krepila njihovo zaposljivost in konkurenčnost. Tako jim bodo omogočili obstoj na trgu dela, v primeru izgube službe pa omogočili hitro vrnitev med aktivno delovno prebivalstvo, so še sporočili z ministrstva za delo.

Državna sekretarka je povedala še, da ministrstvo aktivno spremlja tudi lokalne razmere na trgu dela. Ključno pa se jim zdi sodelovanje in ohranjanje tega sodelovanja z vsemi deležniki in na vseh ravneh delovanja države.

Novo mesto je središče jugovzhodne Slovenije. Poslovanje te regije je zadnja leta tradicionalno boljše od državnega povprečja, nižja je tudi brezposelnost. Tamkajšnje gospodarske družbe so po podatkih Ajpesa lani poslovale tudi bolj stabilno od državnega povprečja. Ustvarile so 535 milijonov evrov neto celotnega dobička oz. tri odstotke manj kot predlani. Nekaj več kot 2700 tamkajšnjih družb s skoraj 32.500 zaposlenimi je lani ustvarilo nekaj več kot 6,72 milijarde evrov prihodka. Največ s predelovalno dejavnostjo in ob močni izvozni usmerjenosti.

Ribičeva je sicer danes že obiskala Občino Škocjan, območno službo Zavoda za zaposlovanje Novo mesto in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Popoldne bo po napovedi obiskala še novomeško podjetje FerroEcoBlast, domova starejših občanov v Metliki in Črnomlju ter Center za socialno delo Metlika.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Državna sekretarka Mateja Ribič o pomenu usposabljanja in izobraževanja tako zaposlenih kot brezposelnih Državna sekretarka Mateja Ribič o pomenu usposabljanja in izobraževanja tako zaposlenih kot brezposelnih