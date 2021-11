Vlada v Šentjerneju: o poplavni varnosti in šentjernejski obvoznici

Župan Jože Simončič na srečanju z dr. Metko Gorišek (vse fotografije: Občina Šentjernej)

V sklopu vladnega obiska Jugovzhodne Slovenije je dr. Metka Gorišek, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, obiskala občino Šentjernej. Župan Jože Simončič s sodelavci občinske uprave je na pogovorih izpostavil pomembnost ureditve povodja potoka Kobila z zagotovitvijo poplavne varnosti in nujnost večnamenskih zadrževalnikov vode za ureditev povodja potoka Pendirjevka. Prav tako so se pogovarjali o črpanju EU sredstev na podlagi javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost (izgradnja energetsko učinkovitih sistemov komunalnih odpadnih vod za aglomeracije manjše od 2000 populacijskih enot) in o problematiki črpanja sredstev iz programskega obdobja 2014-2020 iz mehanizma Dogovora za razvoj regije (odvajanje in čiščenje odpadne vode).

Urška Ban se je na srečanju z županom dotaknila upravljanja stvarnega premoženja lokalne skupnosti, problematike reševanja lastništva zemljišč pod javno infrastrukturo ter ustanavljanja pokrajin glede postopkov, pristojnosti in nalog občin. Na sestanku je bila prisotna tudi generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje, s katero bo Občina Šentjernej vodila nadaljnje pogovore glede reševanja problematike lastništva zemljišč pod javno infrastrukturo.

Na delovnem sestanku sta minister in župan obravnavala področje pomembnih infrastrukturnih projektov, ki se že izvajajo v občini Šentjernej. Župan Jože Simončič je gostu predstavil nekatere načrtovane infrastrukturne projekte v občini. Na sestanku je sodelovala tudi Ljiljana Herga, direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Župan je pohvalil dobro sodelovanje z direkcijo in trenutno izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste Drama-Šentjernej ter vzdrževanje regionalne ceste Mokro Polje-Kremen. Občina namerava v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo začeti z umeščanjem šentjernejske obveznice v prostor in posledično razbremenitev centra Šentjerneja. Župan je ministra in direktorico seznanil tudi z enim od strateških ciljev na področju infrastrukture, z izgradnjo prometnice in mostu iz Dolenjega Mokrega Polja čez reko Krko do avtocestnega priključka v Kronovem.

