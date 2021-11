Tri nesreče, trije ranjeni

12.11.2021 | 18:40

Zjutraj ob 8.03 sta na cesti v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so kraj nesreče zavarovali, na vozilih odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali po vozišču iztekle motorne tekočine, s tehničnim posegom izvlekli vozili nazaj na vozišče, nudili pomoč pri odstranitvi vozil in prvo pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP Brežice, ki so ju na kraju oskrbeli in nato eno osebo prepeljali v UC Brežice.

Ob 12.10 se je avto prevrnil na cesti pri Zabukovju nad Sevnico. Gasilci PGD Sevnica so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator na vozilu, preprečili nadaljnje iztekanje, očistili po vozišču razlite motorne tekočine in postavili vozilo nazaj na kolesa. Voznika so na kraju oskrbeli reševalci NMP Sevnica.

Ob 14.29 je na cesti Otočec - Ratež, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino in se prevrnil na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, vozilo postavili na kolesa, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter očistili cestišče. Voznik ni bil poškodovan.

Granata ob gozdu

Ob 10.53 je občan v Velikem Lipju, občina Žužemberk, na travniku ob gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Regijski pirotehniki so odstranili in na kraju uničili topovsko granato, kalibra 75mm, italijanske izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene vse pristojne službe.

