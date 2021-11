Državna sekretarka pohvalila novomeško bolnišnico v covid krizi, zadovoljna z vizijo razvoja

Državna sekretarka na Ministrstu za zdravje Alenka Forte, dr. med., je danes popoldne obiskala SB Novo mesto.

Novo mesto - Obvladovanje covid situacije v Splošni bolnišnici Novo mesto (SB NM) je bila glavna tema današnjega delovnega sestanka direktorice bolnišnice doc. dr. Milene Kramar Zupan z državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje RS Alenko Forte, dr. med. Srečanje je sodilo v okvir vladnega obiska JV Slovenije

SB NM trenutno zagotavljajo 76 covid postelj, od tega 16 intenzivnih, po besedah Kramar Zupanove pa imajo danes hospitaliziranih 60 covid bolnikov, od tega 14 na intenzivni terapiji. Hospitalizirana sta tudi dva otroka, najmlajši je star štiri mesece, a sam ni covid pozitiven, pač pa njegova mama spremljevalka. Drugi najmlajši otrok pa ima 17 mesecev in je covid pozitiven.

Zmožnosti za največ sto covid bolnikov

Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto.

»Nekaj rezerv še imamo, saj imamo pripravljenih 76 covid postelj, od tega 16 intenzivnih. Znan je scenarij, če bo treba kapacitete povečevati, saj se zavedamo, da bodo ključni naslednji tedni, a skupne zmogljivosti so okrog 100 covid bolnikov. Seveda bomo prilagajali razmerje med intenzivnimi in ne intenzivnimi posteljami, a pri intenzivnih je maksimum 20 oz. do največ 25 postelj, in to v skrajnih razmerah,« pravi Milena Kramar Zupan in poudari, da razmere, tudi kadrovske, zaenkrat obvladujejo.

Za pomoč zdravnikom so vpoklicali specializante, pri zdravstveni negi si pomagajo s prerazporejanjem medicinskih sester z oddelkov, kjer nenujne primere opuščajo. Na pomoč pa jim je priskočilo že tudi 25 dijakov, študentov in pripravnikov iz Srednje zdravstvene šole in zdravstvene fakultete v Novem mestu, »za kar se jim lepo zahvaljujem,« pravi Kramar Zupanova in doda, da so poziv za eventualno pomoč poslali tudi zdravstvenim domovom in koncesionarjem.

Sekretarka: bolnišnica dobro obvladuje covid razmere

Alenka Forte

Državna sekretarka Alenka Forte je zadovoljna, "da novomeška bolnišnica zelo dobro obvladuje covid situacijo s hudim porastom obolelih in potreb po intenzivnem zdravljenju. Bolnišnica se sama pripravlja, da bo to regijo dobro pokrila in da bodo vsi pacienti, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in zdravljenje v intenzivnih enotah, tudi preskrbljeni,« je dejala.

Upoštevajmo CPT pogoje, cepimo se!

Imamo rešitev iz epidemije - cepivo, ki je varno, ga je dovolj in je zastonj.

Opisala je zmogljivosti zdravstva na državni ravni. »Danes imamo na intenzivi zagotovljenih 288 postelj, če bo potrebno, in do 1.200 hospitalizacij na navadnih covid oddelkih. Želimo si seveda, da teh najvišjih številk ne bomo dosegli, če bomo vsi vsak dan upoštevali PCT pogoje in če se bodo ljudje odločali za cepljenje. Na vsakomur od nas je, da pomaga, da se krivulja čim prej neha vzpenjati, da dosežemo plato in da obvladamo to krizo, ki se bo gotovo podaljšala še za dva do tri mesece, preko novega leta,« je bila realna Alenka Forte.

Razkuževanje rok, nošenje maske, fizična distanca ..., vse to je nujno v corona krizi.

Pomembno pa se ji zdi, da poleg akutne covid situacije gledamo v prihodnost. Sprejet je Zakon za investicije v zdravstvu, kjer bo za naslednjih deset let za razvoj slovenskega zdravstva namenjenih 1,9 milijarde evrov za bolnišnice in 200 milijonov za razvoj v primarnem zdravstvu.

Opozorili na težave v Urgentnem centru NM in razkrili investicijske načrte

»Veseli nas, da ima ta regijska bolnišnica vizijo, ker moramo krepiti slovensko zdravstvo, da zagotavljamo enake možnosti za razvoj in dostop do zdravljenja za celotno slovensko populacijo, da bo sodobna infrastruktura dostopna in ravno tako zdravstvene usluge, ne glede na to, kjer nek naš državljan živi,« je poudarila Alenka Forte.

Covid epidemijo zaenkrat obvladujemo, je dejala Kramar Zupanova.

Državna sekretarka je prisluhnila vodstvu novomeške bolnišnice, ki je izpostavilo tudi kadrovske in organizacijske probleme v Urgentnem centru, kjer že od vsega začetka delovanja primanjkuje urgentnih zdravnikov in tu obljubila spremembe.

Ravno tako so sekretarki predstavili strateški investicijski projekt izgradnje prizidka centralnega bolnišničnega bloka, s katerim bomo nadomestili posteljne in ambulantne kapacitete stare interne bolnišnice, sanacijo energetske infrastrukture s trafopostajo, centralno ureditev bolnišničnih odpadkov in izgradnjo večnamenskega objekta s helioportom za helikoptersko prvo pomoč.

Besedilo in foto: L. Markelj

