Minister Dikaučič na novomeškem sodišču in zaporu na Dobu

12.11.2021 | 22:00

Foto: Ministrstvo za pravosodje

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je s sodelavci v okviru vladnega obiska jugovzhodne Slovenije obiskal Okrožno sodišče v Novem mestu in Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, ki je največji zavod, namenjen prestajanju zapornih kazni v Sloveniji, so sporočili z ministrstva.

Kapaciteta zavoda na Dobu je 540 obsojencev v sredini oktobra pa je zasedenost presegla 106 odstotkov. V času prestajanja zapora se obsojenci lahko zaposlijo na hišnih delih, v pralnici, kuhinji, gradbeni skupini in vzdrževanju, ter v montaži Javnega gospodarskega zavoda Rinka. Obsojenci pa se v zavodu lahko tudi izobražujejo v osnovni šoli, poklicnem in srednješolskem usposabljanju preko programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, izobraževanje zunaj zavoda pa poteka tudi v okviru visokošolskih študijskih programov.

Na sodišču

Minister je ob obisku Okrožnega sodišča v Novem mestu s predsednico sodišča Tatjano Plut ter podpredsednico Valerijo Ivanetič Karlič spregovoril o glavnih izzivih in dosežkih. Kot so navedli na ministrstvu, pa so se pogovarjal tudi o digitalizaciji sodišč, učinkovitem pravosodnem sistemu ter o prenovi sodniške zakonodaje. Minister je ob tem poudaril, kako pomembna je komunikacija med pravosodnimi deležniki.

Izvajalci probacije

Današnji regijski obisk je minister Dikaučič sicer začel v Ribnici z delovnim posvetom vlade, medtem pa se je državni sekretar Zlatko Ratej spoznal z delom, ki ga opravljajo v javnem podjetju Komunala Črnomelj kot tamkajšnji izvajalci kazenskih sankcij probacije.

Direktor Samo Kavčič je ob tej priložnosti poudaril, da je njihova izvajalska organizacija na področju Bele krajine ena ključnih, saj sprejema tudi romsko populacijo, ki ji poleg dela v splošno korist omogoča tudi vključevanje v družbo ter pridobivanje socialnih kompetenc. Ekipa državnega sekretarja je nato obiskala še probacijsko enoto Novo mesto ter Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, kjer so se sestali s predsednikom Markom Gorjupom in direktorjem Tomažem Kordišem.

Sodelovanje z izvajalci sankcij je na območju jugovzhodne regije zelo kakovostno in strokovno. V času svojega delovanja je Uprava za probacijo z izvajalci sankcij na območju enote Novo mesto sklenila skupaj 121 sporazumov o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v splošno koristi, od tega na območju jugovzhodne Slovenije 76 oziroma 62,8 odstotka. Pri tem so na ministrstvu izpostavili Mestno občino Novo mesto, ki je bila med prvimi, ki je začela s to obliko delovanja.

Naložbe

V jugovzhodni regiji deluje deset pravosodnih organov: sedem sodišč, zunanji oddelek državnega odvetništva v Novem mestu, Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu ter zunanji oddelek tožilstva Kočevje.

Kot so še navedli v sporočilu za javnost, na ministrstvu pospešeno vlagamo v investicije v pravosodne sisteme. Letos so tako na območju jugovzhodne regije izvedli energetsko sanacijo fasade stavbe Okrajnega sodišča v Trebnjem, trenutno pa pripravljajo projektno dokumentacijo za energetsko prenovo sodne stavbe in stavbe Zavoda za prestajanje kazni zapora v Novem mestu. Dela bodo izvajali fazno, začetek pa je predviden prihodnje leto. Izpostavili so še energetsko sanacijo stavbe Okrajnega sodišča v Kočevju, kjer je predvidena sanacija radona in izgradnja dvigala, dela naj bi začeli prihodnje leto, ter izgradnjo novega kanalizacijskega priključka za Okrajno sodišče v Črnomlju.

STA; M. K.