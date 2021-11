Minister Tonin napovedal dohodninsko olajšavo za gasilce

12.11.2021 | 21:10

Ob koncu današnjega obiska ministra Mateja Tonina s predstavniki gasilstva in občine Metlika

Župan Darko Zevnik je ministru Mateju Toninu izročil monografijo Metlike.

Metlika - V okviru vladnega obiska na našem območju sta danes obiskala Metliko minister za obrambo Matej Tonin in generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Darko But. Vladna predstavnika sta obisk namenila gasilcem, zato so ju pozdravili predstavniki Gasilske zveze Metlika in Prostovoljnega gasilskega društva Metlika ter župan Darko Zevnik, ki ga je spremljala podžupanja Martina Legan Janžekovič, ter PGD Metlika Amir Mehadžić.

Martin Štubljar, predsednik gasilske zveze Metlika (vse foto: M. L.)

Minister je povedal med drugim, da bo ministrstvo za obrambo nabavilo vozila za reševanje ob naravnih nesrečah in jih po natančno določenih merilih dalo v uporabo gasilskim društvom.

Gradnjo gasilskih domov ministrstvo ne more plačevati, bo pa še naprej prispevalo denar za gasilsko opremo v teh domovih. Napovedal je dohodninsko olajšavo za gasilce, ki določeno obdobje že delajo v operativi. Kot je dejal, bo s to davčno olajšavo posamezni gasilec, ki izpolnjuje merila, imel letno 500 evrov višjo plačo. Govoril je tudi o gasilstvu v prihodnje. »Moramo ohraniti, da bo gasilstvo ostalo prostovoljstvo,« je rekel.

Predsednik Gasilske zveze Metlika Martin Štubljar in župan Darko Zevnik sta izpostavila, da gozdnato območje ob slovensko hrvaški meji v obeh državah pomeni z vidika varstva pred požari veliko tveganje. Gre za obsežen prostor, težko dostopen in redko poseljen. Pomembno je sodelovanje gasilcev z obeh strani meje, zato želita gasilski organizaciji iz sosednjih držav ustanoviti skupno enoto. Gasilska zveza Metlika želi pri tem pridobiti denar tudi na mednarodnih razpisih.

Štubljar in Zevnik sta ministra tudi seznanila z željo Metlike po izboljšanju položaja gasilskega muzeja Metlika. Zdaj je muzej pod okriljem Gasilske zveze Slovenije. V Metliki pa se zavzemajo, da bi muzej država uvrstila v slovensko mrežo muzejev in mu s tem zagotovila večje in stabilnejše financiranje, predvsem pa dolgoročno obstoj v Metliki. Tonin je obljubil, da se bo o tem, kar so mu povedali predstavniki Metlike, še danes pogovarjal z ministrom za kulturo.

Ob koncu delovnega srečanja, ki je potekalo v gasilskem domu PGD Metlika, so si gost in gostitelji izmenjali darila, pri tem je minister pohvalil pregovorno metliško gostoljubnost. Dejal je, da je Bela krajina njegova priljubljena dopustniška destinacija in da jo je z družino obiskal že večkrat.

Matej Tonin je pred prihodom v Metliko obiskal enote za specialno delovanje Slovenske vojske v Kočevski reki, iz Metlike pa je odpotoval v Novo mesto.

M. L.

Galerija