Brez protestnikov in precej o romski problematiki

13.11.2021 | 11:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Obisk vlade je minil mirno. Za razliko od Zasavja v Novem mestu ni bilo protestnikov. Vlada je obisk zaključila z javno tribuno v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer je bilo govora tako o tem, kako je Jugovzhodna Slovenija gospodarsko najbolj razvit del Slovenije s še enkrat večjim vlaganjem v raziskave in razvoj od državnega povprečja, kjer pa so razlike v razvitosti posameznih delov prav tako največje, v večjem delu regije pa imajo tudi precej dela s tako imenovano romsko problematiko.

Prav na romsko problematiko je s precej očitki aktualni vladi na javni tribuni nastopil spiritus agens novomeške civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec, nekdanji član danes največje vladne stranke SDS, v odgovoru pa je zvedel, da ima vlada v žepu kar nekaj predlogov, kako bi rešila oziroma reševala težave s kriminaliteto, brezposelnostjo in izjemno slabo izobrazbeno strukturo med Romi. Tako naj bi po njihovem predlogu posamezniki, ki bi bili pravnomočno obsojeni za naklepna kriminalna dejanja, tudi če bi dobili pogojno kazen, izgubili pravico do socialne pomoči, starši, ki otrok ne bi pošiljali redno v šolo, bi socialno pomoč dobivali v materialni in ne v denarni obliki, v javna dela pa naj bi bili Romi lahko vključeni tudi do štiri leta in ne le eno leto, kot velja sedaj. Morda bi taki ukrepi res lahko nekaj pripomogli k uspešnejšemu reševanju romske problematike, vendar je tako razmišljanje z ustavnopravnega vidika precej sporno, pripomba enega izmed predstavnikov vlade, da v tem primeru ne moremo govoriti o Romih, ampak o državljanih Slovenije, pa je bila zelo umestna.

Na velike težave z razvojnim zaostankom in odhodom predvsem mlajših občanov v druge dele države so opozorili župani in predstavniki občin jugovzhodnega dela regije - Kostela, Velikih Lašč in Osilnice, kjer se število prebivalcev vsako leto zmanjša za nekaj odstotkov, otrok je zelo malo, razlogov, da bil ljudje tam ostali, pa tudi. Njihovo mnenje je, da bi država morala pomagati z razvojnimi spodbudami, ki bi mladim omogočile, da bi bilo vredno ostati oziroma se v te kraje celo vrniti.

Kot zelo pomembno razvojno vzpodbudo so omenili tudi čimprejšnji začetek in dokončanje gradnje cestnih povezav tako imenovane Tretje razvojne osi, ki je izjemno pomembna tako za Belo krajino kot tudi za Novo mesto, ob čemer je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec prisotne prosil, da, če lahko, vplivajo na predstavnike civilne iniciative, da se ne pritožijo na izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega odseka južnega kraka tretje razvojne osi od avtocestnega odcepa Novo mesto vzhod do Osredka oziroma tovarne Revoz, tako da bi gradnjo lahko začeli že februarja prihodnje leto.

Kot gostitelj je v uvodni besedi na javni tribuni novomeški župan Gregor Macedoni med drugim izrazil upanje, da bosta načrtovani gradnji cestnih povezav Tretje razvojne osi in posodobitev dolenjske železniške proge Jugovzhodno Slovenijo bolje povezale z osrednjo Slovenijo in svetom in ji tako omogočile še hitrejši razvoj.

I. Vidmar

