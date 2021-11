Andrijanič o regiji kot mali Nemčiji; Simoniti o njeni bogati kulturi

13.11.2021 | 09:25

Mark Boris Andrijanič

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič se je včeraj udeležil obiska Vlade Republike Slovenije v Jugovzhodni regiji. Obiskal je podjetje Yaskawa Europe Robotics, srečal se je s predstavniki podjetniškega inkubatorja Bela krajina in delovni obisk zaključil na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

''Jugovzhodna regija predstavlja malo Nemčijo. Podjetja so izrazito digitalizirana in globalizirana, kar prinaša velike prednosti in izzive,'' je ob začetku regijskega obiska izpostavil minister Mark Boris Andrijanič in nadaljeval, da so v regiji tudi manjša tehnološka podjetja vezana na industrijske velikane.

Podjetje Yaskawa Europe Robotics d.o.o. je bilo leta 2017 ustanovljeno kot hčerinsko podjetje Yaskawa Europe GmbH in Yaskava Europe Holding AB. Yaskawa Europe s sedežem v Eschbornu ponuja rešitve za mehatroniko in robotiko za podjetja po vsej Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in CIS državah. Kočevje je s pametno tovarno za najsodobnejšo proizvodnjo robotov postalo eno od središč visokotehnološke industrije v Evropi. Minister je ob ogledu podjetja Yaskawa izkazal veselje nad vizijo podjetja Yaskawa, ki z naprednimi tehnologijami zasleduje cilje za pametnejšo prihodnost. ''Avtomatizacija in robotizacija prispevata k večji produktivnosti in konkurenčnosti na globalne trgu, hkrati pa izboljšujeta blaginjo ljudi, zato so dandanes investicije v visoko tehnološka podjetja ključna,'' je izpostavil Andrijanič.

Regijski obisk je nadaljeval v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina, ki združuje inovativne posameznike s specifičnimi znanji in jim nudi prostor za pridobivanje ter izmenjavo izkušenj in znanj. Veliko energije posvečajo izvajanju usposabljanj na temo digitalnih IKT tehnologij. V osnovnih šolah izvajajo izobraževanja robotike, organizirajo delavnice, kjer udeleženci pridobijo znanja in pomagajo podjetjem uvajati nove tehnologije v svoje poslovanje.

Ob koncu se je Mark Boris Andrijanič srečal še vodstvom Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki mladim omogoča spoznavanje IKT znanj preko študijskih programov računalništva, informatike, podatkovne znanosti in informacijske družbe. Minister je ob tem izpostavil, da so IKT znanja ključna na številnih področjih in da so IKT kadri med najbolj iskanimi v Sloveniji. Vodstvu je minister še predstavil ukrep Službe Vlade Republike Slovenije na področju povečanja vpisa in kadra na IKT ter sorodnih interdisciplinarnih študijih.

Simoniti se je seznanil z bogato kulturno dejavnostjo jugovzhodne Slovenije

Vasko Simoniti

Simoniti na obisku v Rokodelskem centru Ribnica

Minister za kulturo Vasko Simoniti se je v okviru vladnega regijskega obiska med drugim sestal s predstavniki Rokodelskega centra Ribnica in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Kot so sporočili z ministrstva, se je Simoniti seznanil z bogato kulturno dejavnostjo Jugovzhodne Slovenije.

Simoniti je v Ribnici obiskal Rokodelski center Ribnica, ki pod svojim okriljem združuje združuje štiri dejavnosti: muzej, galerijo, rokodelstvo in trgovino. Minister se je seznanil z vsestranskim potencialom zavoda - od ohranjanja kulturne dediščine do možnosti turističnega razvoja.

Minister je nadaljeval obisk regije v Novi Štifti pri Ribnici, kjer si je ogledal samostansko knjižnico in cerkev Marijinega vnebovzetja. Knjižnica, ki je nastala po letu 1914, in cerkev pričata o bogati kulturnih dediščini teh krajev, so zapisali na ministrstvu.

Sledil je ogled sodobnega interaktivnega Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči, ki je svojevrsten poklon Dolenjcev znanima rojakoma. Minister se je seznanil z dejavnostmi muzeja ter načrti in željami za prihodnost, so še sporočili in dodali, da v občini ne skrivajo ambicij po širitvi muzeja.

Delovni obisk je minister zaključil v Novem mestu z obiskom Knjižnice Mirana Jarca. V knjižnici, ki ima bogato domoznansko zbirko, si je minister ogledal razstavo o dramatiku in pisatelju Slavku Grumu ter inovativno izposojo knjižničnega gradiva, 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva.

Ob obisku regije so predstavili nekatere projekte in programe, ki jih v regiji (so)financira Ministrstvo za kulturo.

STA; M. K.; foto: Vlada RS

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Meni so pa te primerjave smešne. Dolenjska je bila dolgočasa nerazvita do konca ... - pravi blatni dol. Samo če pogledamo 100 let nazaj, tu ni bilo i od industrije, ni bilo i od infrastrukture. Zadnji smo dobili železnico in ostalo infrastrukturo. Industrija se je tu začela šele po drugi svetovni vojni. Kakih 100 let recimo za Kranjem ..... Če greste malo pobrskat na netu, piše da je NM celo vmes v srednjem veku enkrat propadlo, ker se je vzpostavila pot Reka - Karlovec in je Dolenska postala odmaknjena od poti in civilizacije in temu primerno so propadli vsi rokodelci in prešli nazaj med kmete ali pa so se odselili. No toliko o bogati kulturi in zgodovini. To pa da trenutno ni toliko nezaposlenih (ali je morda to razlog za prispodoba Nemčija), je po mojem vzrok v tem, da smo med zadnjimi pridobili to industrijo in je folk še bil na tem industrijskem nivoju, da sem jim da še delat v fabriki, kar pa ne velja več, kakor mi znajo povedat. Imeli smo srečo, da so se velki industrijski giganti pravi čas prestrukturirali. Na žalost pa dvema podjetjema zadnje čase malo slabše izgledata, upam da si opomorete. Če ne, bomo imeli šele pravo "nemčijo" tu. O digitalizaciji pa raje ne bi govoril. Da se pogovarjamo o njej leta 2021 ni resno. Digitalizacija je pojem 90 ih let prejšnjega stoletja. V razvitem svetu se je takrat začela in nekako končala pred letom 2000. Kasneje se je spreminjala samo še dostopnost do podatkov, s tem mislim da so podatki bili dostopni preko razširjenosti neta tudi izven področja delovanja. Preglej samo prijavljene komentatorje