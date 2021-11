Počivalšek z gospodarstveniki, Predalič o romski problematiki, Koritnik pri nevladnikih

13.11.2021 | 10:50

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek

Novo mesto - Morebitno vnovične zaprtje države bi po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška povzročilo njen bankrot. Koronske krize še ni konec, za njeno rešitev pa se je treba po njegovi oceni zediniti in stakniti glave. »Državne pomoči namreč ne bo več,« je dejal na popoldanskem omizju včeraj v Novem mestu med vladnim obiskom jugovzhodne Slovenije. Na omizju, ki sta ga pripravila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter Razvojni center Novo mesto, je opozoril na različne dileme, ki se pojavljajo ob predlogih za omejitev oz. rešitev zdravstvenih razmer v državi in pozval k odgovornemu obnašanju za ohranitev lastnega in zdravja drugih. Ocenil je tudi, da se covid-19 izrablja za »bolestno borbo zoper oblast«.

Počivalšek, ki je dejal, da mu je obisk te regije pisan na kožo, saj gre za eno najrazvitejših regij, je sicer območnim gospodarstvenikom predstavil možnosti črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, v okviru katerega gospodarstvo ministrstvo načrtuje 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb sedmih vsebinskih področij. Po njegovih besedah je jugovzhodna regija tretja najboljša regija po indeksu razvojne ogroženosti, kar pomeni, da 64 odstotkov vsega izvozi

Minister je med vladnim obiskom jugovzhodne Slovenije v Ribnici najprej obiskal podjetje Inles in nato kočevski družbi Koles ter Melamin, v Novem mestu pa si je ogledal podjetje Bobič Yacht Interior.

Generalni direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Jernej Salecl je predstavil predlog sprememb zakona o spodbujanju investicij, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš pa območno gospodarstvo. Udeleženci omizja so si ogledali še laboratorij za tovarne prihodnosti.

Pri romski problematiki potrebna nekoliko drugačna politika

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič

Predstavniki ministrstev so se med obiskom vlade seznanili tudi z romsko problematiko. Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič je v izjavi za javnost ob obisku na Policijski upravi Novo mesto ocenil, da bo morda v prihodnje pri Romih treba uporabiti nekoliko drugačno politiko, kot je politika pozitivne diskriminacije, saj se ta ni izkazala kot učinkovita.

Na ministrstvu se po besedah Predaliča zavedajo, da so Romi državljani Slovenije, enako kot vsi ostali, prepričani pa so, da imajo poleg enakih pravic tudi enake dolžnosti. »In v tej smeri je treba nekaj narediti,« je dejal.

Po njegovi oceni je treba zadeve širše medresorsko usklajevati, kar vlada tudi počne. Med drugim je septembra sprejela dokument, v katerem je opredelila nosilce po posameznih področjih, da bi skupaj pregledali, kaj je treba spremeniti in prilagoditi, da težave uredijo, je dejal. O problematiki je Predalič v četrtek govoril tudi z nekaterimi župani občin v jugovzhodni regiji.

Z romsko problematiko se med drugim srečujejo tudi nekatere šole. Direktor PU Novo mesto Janez Ogulin je povedal, da šola v primerih medvrstniškega nasilja izvaja vse zakonske možnosti, ki jih ima. »O vseh takih primerih smo obveščeni, saj so nas o njih dolžne obveščati tudi same šole. Zadevo preučimo, zberemo obvestila v smislu, ali je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, in napišemo poročilo na državno tožilstvo, tudi če gre za otroke,« je povedal in dodal, da ugotavljajo tudi odgovornost staršev in o njih obveščajo center za socialno delo.

Predalič je obiskal tudi mejna prehoda Osilnica in Petrina ter se seznanil z migrantsko problematiko. Pri tem ugotavlja, da so se migracije v zadnjem času precej zmanjšale - v PU Novo mesto za 70 odstotkov in v PU Ljubljana, ki pokriva območje Kočevja in Ribnice, pa za 50 odstotkov. Po njegovem prepričanju gre zasluga za to ne le spremembi migracijskih tokov, ampak tudi dobremu delu policije in njenemu dobremu sodelovanju z lokalnimi prebivalci.

Nevladne organizacije o težavah, ki jih zaznavajo pri svojem delu

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in državna sekretarka Urška Ban sta v okviru obiska vlade jugovzhodni Sloveniji v Novem mestu včeraj popoldne srečala tudi s predstavniki nevladnih organizacij. Kot je povedal, so mu pojasnili, kje so težave, ki jih zaznavajo pri svojem delu, kje bi si želeli morda več naklonjenosti in razumevanja tudi lokalne skupnosti.

»Nevladniki so me opozorili, da imajo včasih težave tiste nevladne organizacije, ki niso situirane le v eni občini in naslavljajo potrebe ter koristi občanov in občank v več občinah in so omejeni pri prijavi na razpise, ki so občinski. To seveda ni najbolj v duhu tega, da je bistveno, da se zadovoljuje potrebe občank in občanov, ne glede na to, od kod prihaja ta konkretna nevladna organizacija,« je povedal in dodal, da verjamem, da se to v dialogu z župani in županjami da urediti.

S predstavniki nevladnih organizacij se je dogovoril, da bodo predloge, ki so jih izpostavili, preučili in v najkrajšem možnem času dorekli rešitve oz. poskušali izboljšati situacijo. Sicer pa, je še dejal, je »bil pozitivno presenečen nad raznolikostjo, nad močno zasedbo tudi danes in tudi sicer nevladnih organizacij na tem koncu države. Dolenjska je ena od tistih regij, kjer je kakovost življenja, saj tako jo prebivalci ocenjujejo, med najvišjimi, gotovo imajo nevladniki pomemben delež zaslug za to.«

Minister in državna sekretarka sta včeraj skozi dan opravila več ločenih srečanj z župani in načelniki upravnih enot. Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, so se dotaknili tudi aktualnih epidemioloških razmer, ki so vplivale na dostopnost storitev javne uprave.

Minister je izrazil zadovoljstvo z delom zaposlenih na upravnih enotah. »Spoštujem delo zaposlenih na upravnih enotah, ki so se tudi v času zaostrenih zdravstvenih razmer v državi hitro organizirali, delo prilagodili razmeram in državljanom ter kolikor je bilo možno nemoteno zagotavljali opravljanje storitev,« je poudaril.

Zaradi povečanega interesa državljanov za pridobitev digitalnega potrdila ter mobilne identitete smsPASS, s katerima med drugim na portalu zVEM lahko sami dostopajo do potrdila preboleli, cepljeni, testirani (PCT), je večina upravnih enot to storitev omogočala ves poslovni čas, ne le v času uradnih ur. »Istočasno pa smo v sodelovanju z drugimi organi in lokalno skupnostjo omogočili več dodatnih začasnih prijavnih točk,« so sporočili z ministrstva.

V znamenju vsebin, povezanih z digitalizacijo, sta minister in državna sekretarka obiskala tudi podjetje Mikrografija, na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji pa sta se pri pouku pridružila dijakom smeri računalništvo. Minister Koritnik jim je predstavil nekatere elektronske storitve, ki jih ponuja država in jih državljani lahko uredijo prek spleta.

M. Ž., STA

