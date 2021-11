Tonin tudi o cepljenju; Černač o evropskem denarju

13.11.2021 | 10:10

Matej Tonin med regijskim obiskom (foto: Vlada RS)

Minister za obrambo Matej Tonin je v okviru vladnega obiska jugovzhodne Slovenije obiskal institucije obrambnega resorja na tem območju. Med drugim se je sestal s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem ter obiskal enoto za specialno delovanje, ki deluje na Škrilju.

Tonin se je s kočevskim županom pogovarjal tudi o cepljenju proti covidu-19, h kateremu je kočevska občina spomladi pristopila zelo organizirano in cepila visok odstotek prebivalstva. Tudi sedaj je v občini Kočevje veliko zanimanja za tretji odmerek cepiva, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Minister in župan sta se pogovarjala tudi o sodelovanju lokalne skupnosti z enoto za specialno delovanje, ki deluje na Škrilju. Strinjala sta se, da je sodelovanje dobro, župan Prebilič ga je označil kot primer dobre prakse sodelovanja med civilnim in vojaškim segmentom. Tonin je omenjeno enoto tudi obiskal ter se seznanil z njihovimi izzivi.

Beseda je tekla tudi o pridobivanju evropskih sredstev za soočenje s posledicami podnebno pogojenih nesreč. Sredstva predvidevajo gradnjo treh podcentrov, eden od njih pa bi lahko stal na Kočevskem. Ob koncu obiska v Kočevju je bil Tonin navzoč pri podpisu pogodbe med Gasilsko zvezo Kočevje in Občino Kočevje za nakup treh gasilskih vozil.

Svoj del vladnega obiska je Tonin zaključil na obisku Prostovoljnega društva Metlika, ki je s 152 leti najstarejše slovensko gasilsko društvo.

Tonin je sicer obisk v jugovzhodni regiji začel že v četrtek, in sicer v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, kjer usposabljajo pripadnike SV za sodelovanje s policijo za pomoč pri nadzoru državne meje. V četrtek je Tonin obiskal še Prostovoljno gasilsko društvo Šmarjeta ter podjetje Arex iz Šentjerneja.

Černač: Pri programiranju evropskih sredstev bodo upoštevane specifike posameznih občin

Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač se je včeraj med drugim sestal z županoma Kostela in Dobrepolja. Kot je zatrdil minister, bodo pri programiranju evropskih sredstev upoštevane specifike posameznih občin, so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Černač se je z županom Občine Kostel Ivanom Črnkovičem in županom Občine Dobrepolje Igorjem Ahačevčičem sestal na pobudo kostelskega župana. Na srečanju sta župana Černaču predstavila naložbene načrte svojih občin, pri čemer jima je minister zatrdil, da bodo pri programiranju evropskih sredstev upoštevane specifike posameznih občin, tudi malih, da se doseže skladen razvoj.

Minister se je srečal tudi z direktorjem trebanjskega podjetja Rem Igorjem Kastelicem. Omenjeno podjetje je namreč s pomočjo evropskih sredstev razvilo pametno modularno bivalno enoto, z visoko zvočno izoliranostjo, ki zagotavlja prijetno bivalno okolje. Podjetje trenutno razvija požarno odporno modularno enoto, ki bo omogočala požarno varno večnadstropno modularno gradnjo.

"Spodbujanje naložb, ki vodijo v ustvarjanje novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, je eden od boljših načinov za maksimalni izkoristek pridobljenih evropskih sredstev in njihov multiplikativni učinek na slovensko gospodarstvo. Inovacije so gonilo vsakega pravega in zdravega razvoja. Inovativni izdelki so odraz jasne vizije, poguma in želje biti še boljši," je po srečanju dejal minister.

Skupaj z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem si je Černač ogledal tudi Glavni trg, ki ga je Mestna občina Novo mesto prenovila s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po ogledu sta župan in minister v mestni hiši na Rotovžu spregovorila o možnostih črpanja evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2021-2027 za slovenske mestne občine.

Med obiskom si je Černač v Dolenjskih Toplicah ogledal prenovljeno Stritarjevo hišo, za katero je Občina Dolenjske Toplice pridobila tudi evropska sredstva. Minister se je skupaj s članicami Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice preizkusil v tradicionalni pripravi domačega kruha.

STA; M. K.