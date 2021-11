Na intenzivnih covidnih oddelkih še nikoli toliko bolnikov; umrlo jih je 19

Ni ne drastičnega upada ne drastične rasti okužb, a stanje v bolnišnicah je težko.

V petek je bilo ob 9205 PCR-testih potrjenih 3666 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je bil tako 39,8-odstoten. Potrjene so bile tri okužbe več kot prejšnji petek in 235 več kot v četrtek.

Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh ostaja praktično enako in je zdaj 3.156,9, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je malce zvišala in sicer na 1.971,3.

Kot kaže, smo se ustavili na nekakšnem platoju. Število okužb namreč že nekaj dni drastično niti ne narašča niti ne pada. 7-dnevno povprečje je bilo sicer v tem valu najvišje ta torek, ko se je ustavilo pri povprečju 3341,7 okužb na dan.

So pa bolj zaskrbljujoči podatki iz bolnišnic. Tam namreč danes leži 981 covidnih bolnikov, kar je največ od 8. februarja, intenzivno nego pa jih potrebuje 220, kar je največ doslej v tej epidemiji. Umrlo je kar 19 covidnih bolnikov.

V SB Novo mesto imajo 64 covidnih bolnikov (včeraj 57), od tega 14 na intenzivni terapiji. 13 so jih sprejeli in jih šest odpustili.

V SB Brežice imajo 28 covidnih bolnikov, včeraj 25 - šest so jih sprejeli, tri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 88, Kočevje 49, Metlika 15, Škocjan 13, Črnomelj in Ribnica 11, Šmarješke Toplice 10, Trebnje, Šentjernej in Žužemberk 9, Straža 8, Mokronog Trebelno 7, Semič in Dolenjske Toplice 6, Mirna in Loški Potok 5

Posavje - Sevnica 56, Krško 50, Brežice 19, Radeče in Bistrica ob Sotli 7, Kostanjevica na Krki 2

