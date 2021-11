Z Dragom Vovkom od panka do narodno zabavne glasbe

13.11.2021 | 16:30

Drago Vovk ob fotografiji Tončka in Slava Pluta na odru na folk festivalu v Dordrechtu na Nizozemskem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Življenje Novomeščana Draga Vovka je tesno povezano z glasbo. Sam sicer nikoli ni bil glasbenik, je pa glasbo od mladih nog spremljal kot novinar, radijski urednik, organizator koncertov in pozneje kot lastnik radijske postaje in založbe Sraka. Na Dolenjsko je pripeljal številne izvrstne slovenske glasbenike, ki so bili nekateri tedaj še precej neznani in na začetku svoje uspešne poti, tudi odličnih tujih glasbenikov, ki so v Novem mestu nastopili predvsem po njegovi zaslugi, ni bilo malo.

Če za Draga Vovka ne moremo zapisati, da je glasbenik, pa se ne bi nič zmotili, če bi zapisali, da je fotograf. Zavedal se je, da je fotografija trajen dokument nekega dogodka, zato ga je fotoaparat, na začetku sposojen, spremljal praktično vse življenje na vseh poteh. Ni imel ambicije ustvarjati umetniške fotografije, šlo mu je predvsem za dokumentiranje trenutka, a bi kljub temu marsikatera fotografija glasbenikov, razstavljena v Jakčevem domu na razstavi Glasba skozi objektiv Draga Vovka dobro prestala tudi precej kritično presojo.

Pa vendar gre pri njegovi razstavi v prvi vrsti za dokument minulega časa, časa, ki se ga mnogi novomeški glasbeni navdušenci še dobro spominjajo, le podobe akterjev so v spominu nekoliko obledele, Drago Vovk pa je poskrbel, da so znova sveže. Na njegovih fotografijah so tako obrazi članov njemu ljube skupine Rudolfovo, za katero je napisal besedilo za njen največji hit Grem domov v Novo mesto, kot tudi številnih drugih novomeških bendov iz osemdesetih let, med drugim Županova Torta, Bacili, General Lojze in Didl dudl banda, pa belokranjskih Indust bag in La Grande Britanya, na njegovih fotografijah lahko vidimo rosno mladega Pera Lovšina, Zorana Predina, Marka Breclja in legendarnega Tomaža Pengova, tudi Simono Weiss, Miho Dovžana, Henčka in številne druge mojstre narodnozabavne glasbe, tudi Tončka Pluta na odru na folk festivalu v Dordrechtu na Nizozemskem, kjer je navduševal s svojim igranjem na bršljanov list.

Poleg tega je Drago Vovk na razstavo prinesel številne predmete, od majic s festivalov, ki jih je tudi sam organiziral, plakatov, starega šolskega prenosnega gramofona, džuboksa, tipkalnega stroja, na katerega je pisal prve članke, klobuka, s katerim je hodil na festivale po vsem svetu. Ob razstavi sta izšli tudi dve vinilni singel plošči z izbranimi skladbami s kaset, ki so izšle pri založbi Sraka.

Razstavo Glasba skozi so v Jakčevem domu odprli včeraj brez uradnega odprtja z govori in kulturnim programom, le čas odprtja so potegnili do 22. ure, da ni bilo prevelike gneče. Razstava bo odprta do 12. februarja.

I. V.

Galerija