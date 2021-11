V stanovanju preminula oseba

13.11.2021 | 18:15

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 16.27 so na Vodnikovi ulici v Brežicah posredovali gasilci PGD Brežice, ki so nudili pomoč osebi, ki je padla v stanovanju.

Včeraj ob 17.26 pa so na Kolodvorski cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo jutri od 7:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC MAČKOVEC 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.