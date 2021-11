Namizni tenis: Zmaga za ŠD SU, porazi za Krkine ekipe

14.11.2021 | 08:10

Krkini prvoligaški ekipi (foto: NTK Krka)

Z dvoboja ŠD SU : Krka (foto: ŠD SU)

V petem krogu 1. SNTL za moške je do zmage v gosteh s 5:0 v Novem mestu prišel ravenski Inter Diskont, medtem ko je bil ŠD SU s 5:1 boljši od Kajuh Slovana. V 1. SNTL za ženske je še do svoje četrte zmage proti Krki s 5:1 prišel Kajuh Slovan. V 3. SNTL za moške (3. krog) so Novomeščani v gosteh igrali z NTK Gorica in srečanje izgubili s 5:2.

Ravenčani v Novem mestu proti izredno pomlajeni Krki, za katero sta zaigrala tudi desetletni Žan Vidmar in dve leti starejši Amadej Rešetič, niso imeli večjih težav. Domačinom niso prepustili niti niza, po dvakrat sta zmagala Žiga Žigo in Luka Breznik, enkrat pa Mitja Horvat.

Brata Jure in Uroš Slatinšek z dvema zmagama ter Jožko Omerzel so ŠD SU-ju prinesli novo zmago, v ekipi Kajuh Slovana je bil uspešen le Andraž Novak.

Že v petkovi zaostali tekmi 4. kola 1. Slovenske namiznoteniške lige so igralci Športnega društva SU Novo mesto gladko, s 5:0, premagali mestnega tekmeca, Namiznoteniški klub Krka.

"Po tesnem porazu proti NTK Savinja v prejšnjem kolu ter zmagi nad Krko, kjer sam nisem igral, je za nami uspešno odigrana tekma proti NTD Kajuh Slovan. Po tekmi s Savinjo sem bil razočaran, a realno gledano sem bil fizično slab, zaradi komaj prebolelega Covid-a. Sedaj sem z vsakim treningom boljši in glede na to, da je naslednje kolo tekma z Mariborom, je bila tekma s Slovanom zame zelo dobrodošla," je dejal Jure Slatinšek.

V petih kolih je to četrta zmaga in SU-jevci so zdaj z osmimi točkami na drugem mestu prvenstvene lestvice, takoj za aktualnimi prvaki, Inter Diskontom z Raven na Koroškem.

Ženska liga



Kajuh Slovan je tudi proti Krki upravičil vlogo favoritinj. Edino zmago za Novomeščanke je prispevala Kim Kastelic, v domači ekipi sta bili po dvakrat uspešni Enya Moltara in Tjaša Novak, enkrat pa tudi Lara Opeka, ki je med tednom igrala na evropskem prvenstvu do 21 let v belgijskem Spaju, kjer se je od nadaljnjega tekmovanja poslovila v predtekmovanju.

