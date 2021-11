Rokometašice z delitvijo točk

14.11.2021 | 08:30

Foto: FB ŽRK Krka

Novo mesto - Sobotni obračun modre skupine 1. ženske rokometne lige se je v Novem mestu končal z delitvijo toč. Dvoboj Krka : Mlinotest Ajdovščina se je končal z neodločenim izidom (25:25).

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA 25:25 (11:14)

Novak in Barukčić (1) po 6; Janković Rustja 10 (1), Fegic in Abina po 4.

Ajdovke so tekmo odprle bolje in po desetih minutah igre vodile s 5:2, nato pa je sledil dober niz gostiteljic. V 19. minuti je za izenačenje na 7:7 zadela Vita Vinski. V nadaljevanju prvega dela so se gostje zbrale in na odmor odšle s tremi goli prednosti (14:11). V drugem polčasu so sicer večino časa vodile rokometašice Mlinotesta Ajdovščine, a so Novomeščanke držale korak z njimi. Štiri minute pred koncem je Erin Novak zadela za vodstvo domače zasedbe (24:23), dve minuti pred iztekom časa pa so zmago (24:25) v rokah držale izbranke Jana Žbogarja. Za izenačenje in končni izid (25:25) je zadela Živa Čopi.

Najbolj razpoloženi med rokometašicami Krke Novega mesta sta bili s šestimi zadetki Erin Novak in Ivona Barukčić, za ekipo iz Ajdovščine pa je deset golov dosegla Nataša Janković Rustja.

V desetem krogu modre skupine izbranke Gašperja Kovača čaka obračun z ekipo Trga ABC Izole.

IZJAVI PO TEKMI

Ivona Barukčić, rokometašica Krke Novega mesta:

"Ves teden smo se dobro pripravljale na obračun z ekipo Mlinotesta Ajdovščine. Prikazale smo borbeno igro tako v obrambi kot v napadu, na koncu pa nam je zmanjkalo nekaj športne sreče, da bi tekmo dobile."

Veronika Leški, rokometašica Mlinotesta Ajdovščine:

"Tekma je bila zelo napeta. Predvsem ob koncu prvega dela smo naredile preveč napak, s katerimi smo tekmicam omogočile, da so se vrnile v igro. Drugi polčas pa je bil izenačen, tako da smo si zasluženo razdelile točki."

* Izidi:

- modra skupina:

- ponedeljek, 8. november:

Krim Mercator - Velenje 51:22 (25:15)

- petek, 12. november:

Zagorje - Trgo ABC Izola 23:21 (11:11)

- sobota, 13. november:

Z'dežele - Zelene doline Žalec 35:21 (20:6)

Krka Novo mesto - Mlinotest Ajdovščina 25:25 (11:14)

- prestavljeno:

Ptuj - Litija

- lestvica:

1. Krim Mercator 8 8 0 0 344:171 16

2. Z'dežele 9 7 1 1 265:206 15

3. Mlinotest Ajdovščina 9 6 2 1 261:227 14

4. Krka 7 4 1 2 185:182 9

5. Zagorje 8 2 1 5 180:226 5

6. Litija 6 2 0 4 152:158 4

7. Velenje 7 2 0 5 177:223 4

8. Trgo ABC Izola 9 2 0 7 177:239 4

9. Zelene doline Žalec 8 1 2 5 189:254 4

10. Ptuj 7 1 1 5 174:218 3

- zelena skupina:

- sobota, 13. november:

Sava Kranj - Koper 22:34 (6:16)

Vrhnika - Olimpija 28:26 (16:16)

- prestavljeno:

Branik Maribor - Zvezda Logatec

- lestvica:

1. Koper 8 8 0 0 214:169 16

2. Vrhnika 7 4 0 3 202:190 8

3. Olimpija 6 4 0 2 174:166 8

4. Logatec 6 1 1 4 135:152 3

5. Branik 5 1 0 4 134:141 2

6. Sava Kranj 6 0 1 5 141:182 1

RZS; M. K.