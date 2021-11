Dobova ubranila svojo trdnjavo

14.11.2021 | 08:45

Veselje Dobovčanov po sinočnji tekmi (foto: RK Dobova)

Na sobotnih dvobojih devetega kroga Lige NLB je Dobova ubranila svojo trdnjavo in na domačem parketu premagala Jeruzalem Ormož, medtem ko je Koper na Dolenjskem porazil SVIŠ Ivančno Gorico.

Na predhodni tekmi v devetem krogu sta se moštvi Trima Trebnjega in Rika Ribnice razšli brez zmagovalca.

Dobova - Jeruzalem Ormož 30:27 (15:15)

Rokometaši iz Dobove so premagali ormoški Jeruzalem s 30:27 (15:15).

* Športna dvorana, gledalcev 60, sodnika: Nahtigal in Kavalar.

* Dobova: Brdik, Blaževič, Glogovšek 2, Šafranko 6 (2), Abramović, Dragan 5, Luzar, Kučič 1, Rantah 4, Šukić, Kamnikar, Mladkovič 1, Ferenčak 1, Meris, Mijušković 1, Nešič 9.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Mlač Černe, Bogadi 2, Čudič 5 (3), Voljč 2, Fergola, Žuran, G. Hebar 1, M. Hebar 7, Šulek 1, Pandev, Kosi 5, Krabonja 1, Ćirović 3, Škrinjar.

* Sedemmetrovke: Dobova 3 (2), Jeruzalem Ormož 3 (3).

* Izključitve: Dobova 10, Jeruzalem Ormož 18 minut.

* Rdeči karton: Škrinjar (53.).

V Posavju se je na obračunu med Dobovo in ormoškim Jeruzalemom od prve do zadnje minute iskrilo na vse strani, točki pa je osvojila domača zasedba. Dobova je po tretji zmagi na lestvici prehitela osmoljenko medsebojnega obračuna, pred njo ima točko prednosti.

Do 56. minute so bili rokometaši iz Posavja in Prlekije povsem enakovredni. V odločilnih trenutkih so - pri izidu 26:26 - bolj trezno glavo imeli izbranci domačega trenerja Damjana Radmanovića. V zadnjih štirih minutah so po golih Zvonimirja Šafranka Rudolfa, Ignjata Nešića, Andraža Dragana in Jana Brdika naredili delni izid 4:1 ter osvojili zlata vredni točki.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Nešić z devetimi zadetki, v gostujoči pa Martin Hebar s sedmimi goli.

Jure Blaževič, rokometaš Dobove: "V goste je prišla ekipa Jeruzalema Ormoža in vedeli smo, da bo tekma zelo zahtevna. Držali smo se dogovorov v obrambi in napadu. Tekmo smo tako v zanimivi končnici pripeljali do konca zmagovalno."

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu, ormoška pa bo gostila Sviš Ivančno Gorico.

Sviš Ivančna Gorica - Koper 24:28 (11:14)

Rokometaši Kopra so v gosteh premagali Sviš Ivančno Gorico z 28:24 (14:11).

* Dvorana OŠ, gledalcev 150, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Struna, Tekavec, Bevec 1, Knez 2, Zavodnik 4, Tekavčič 1, Hočevar 2, Kutnar 1, Pirnat, Marojevič 8 (4), Sašek 1, Košir 3 (2), Košir 1, Ropič.

* Koper: Jelovčan, Logar, Morato, Špruk 2, Žagar 7, Pavlović, Poklar 11 (3), Konjević, Moljk 1, Vujović, Smolnik, Muminović 2 (2), Sanabor, Makuc 3, Breznikar 2.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 8 (6), Koper 7 (5).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 8, Koper 12 minut.

* Rdeči karton: /.

V obračunu ekip iz druge polovice razpredelnice je smetano pobrala zasedba iz Kopra, po tretji zmagi in enem neodločenem izidu pa se je prebila na osmo mesto. Dolenjska ekipa ima po šestem porazu točko manj od primorske zasedbe.

Večji del dvoboja so bili v prednosti Primorci, a Dolenjci so jim vztrajno dihali za ovratnik. Tako je bilo vse do 45. minute, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj preudarni varovanci gostujočega trenerja Uroša Rapotca. V 48. minuti so si priigrali tri gole prednosti (21:18), lepe zaloge pa v nadaljevanju niso več zapravili.

Dolenjci so se borili po najboljših močeh in skušali tekmo "postaviti na glavo", po golu Sandija Muminovića v 57. minuti za koprsko vodstvo s 26:22 pa je bilo jasno, da bo zmaga odšla na Obalo.

V primorski ekipi je bil najbolj učinkovit Tine Poklar z 11, v dolenjski pa Marko Marojevič z osmimi goli.

Denis Zavodnik, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Tekma je bila zahtevna, z lastnimi napakami smo prišli do tega, da je Koper zasluženo zmagal. Škoda, na koncu mislim, da smo si glede na prikazano zaslužili vsaj točko. Vsekakor pa smo storili preveč tehničnih napak v prvem polčasu. Čestitke Kopru za zmago."

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu.

* Izidi, 9. krog:

- četrtek, 11. november:

Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan 30:23 (16:11)

- petek, 12. november:

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 28:28 (12:14)

Maribor Branik - Herz Šmartno 34:33 (19:19)

- sobota, 13. november:

Ljubljana - Urbanscape Loka 29:34 (14:18)

Slovenj Gradec 2011 - Celje Pivovarna Laško 25:33 (12:17)

Dobova - Jeruzalem Ormož 30:27 (15:15)

Sviš Ivančna Gorica - Koper 24:28 (11:14)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 9 0 0 302:227 18

2. Trimo Trebnje 8 7 1 0 244:204 15

3. Urbanscape Loka 9 7 0 2 256:225 14

4. Gorenje Velenje 9 6 1 2 273:210 13

5. Riko Ribnica 9 6 1 2 271:249 13

6. LL Grosist Slovan 9 4 0 5 224:252 8

7. Slovenj Gradec 2011 9 3 1 5 241:240 7

8. Koper 9 3 1 5 228:236 7

9. Sviš Ivančna Gorica 9 3 0 6 221:242 6

10. Dobova 9 3 0 6 230:262 6

11. Maribor Branik 9 3 0 6 233:266 6

12. Jeruzalem Ormož 8 2 1 5 215:236 5

13. Ljubljana 9 2 0 7 251:275 4

14. Herz Šmartno 9 1 0 8 232:297 2

STA; M. K.