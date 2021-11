Slovenski državni gozdovi odprli nove poslovne prostore v Kočevju

14.11.2021 | 11:15

Kupoprodajno pogodbo za stavbo so v Kočevju podpisali letošnjega avgusta. (foto: arhiv)

Kočevje - Podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG) je v petek v podjetniški coni v Kočevju slovesno odprlo nove poslovne prostore. Tam bo imela sedež poslovna enota Kočevje, ki skrbi za izvajanje operativnih nalog s področja gozdarstva za območje Kočevja in Novega mesta, in tehnična služba. SiDG je omenjeni objekt za 1,05 milijona evrov kupil avgusta.

Prostore je ob regijskem obisku vlade odprl državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej, so sporočili iz SiDG. V objektu, ki so ga poimenovali SiDG Logistika, bo poleg poslovne enote Kočevje in tehnične službe delovala tudi servisna delavnica za izvajanje servisov vozil in gozdarskih strojev. Tu bo tudi sedež mobilne delavnice, ki bo stroje servisirala na terenu.

"Začetki vzpostavljanja lastnih zmogljivosti za sečnjo in spravilo lesa ter transport segajo v leto 2018, ko je SiDG od hčerinske družbe Snežnik odkupil gozdarsko dejavnost, kar je bil eden od strateških ciljev, ki ga je SiDG postavila vlada," so spomnili.

Da gre pri krepitvi lastne gozdne proizvodnje SiDG za sledenje strateškemu cilju, je izpostavil tudi državni sekretar Harej, ki je ocenil, da SiDG na tem področju beleži zavidljive dosežke. V petih letih se je z investicijami v nakup mehanizacije in zaposlovanjem enota lastne gozdne proizvodnje tako okrepila, da je SiDG sposoben za lastnimi zmogljivostmi opraviti okoli 20 odstotkov sečnje in spravila v državnih gozdovih.

Harej je opozoril, da se trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v časih podnebnih sprememb in ogroženosti biotske raznovrstnosti sooča z mnogoterimi izzivi. "Družba SiDG, stroka v Zavodu za gozdove Slovenije in politika si morajo zato še posebej prizadevati za vzorno obravnavno našega največjega naravnega bogastva v državni lasti. Ta lahko tako služi kot primer dobre prakse za gospodarjenje z gozdovi v zasebni lasti in kot dokaz, da zna biti tudi država dober lastnik," je dodal. Opozoril je tudi, da je za krepitev slovenske gozdno-lesne verige ključna urejena oskrba z lesom domače lesne industrije, ki je s tem ključni poslovni partner SiDG.

Po novem desetletnem strateškem načrtu, potrjenem aprila na vladi, se bodo lastne zmogljivosti SiDG še povečevale. "Glede na nov strateški načrt, po katerem naj bi SiDG z lastnimi zmogljivostmi opravil tretjino sečnje in spravila, se proizvodnja še naprej stalno povečuje. Do leta 2025 bomo skorajda podvojili obstoječe zmogljivosti gozdarske proizvodnje, transportne zmogljivosti pa celo potrojili," pa je dejal glavni direktor SiDG Robert Tomazin.

SiDG na področju lastne gozdne proizvodnje trenutno zaposluje 120 delavcev, od ustanovitve pa je v nakup nove mehanizacije investiral 8,4 milijona evrov.

Površina objekta v podjetniški coni je 1124 kvadratnih metrov, od tega na servisne delavnice odpade 500 kvadratnih metrov. Objektu pripada tudi zemljišče v izmeri preko 4000 kvadratnih metrov, ki ga bo upravljalec državnih gozdov uporabljal za parkiranje službenih tovornjakov in službenih terenskih vozil.

SiDG je sicer avgusta sočasno odkupil tudi poslovno stavbo Grče v Kočevju, v kateri je sedež družbe od ustanovitve leta 2016. Obnova dotrajanega objekta, v kateri bodo pisarne za večino podpornih služb in management, se bo začela v gradbeni sezoni 2022 in bo pomenila dokončno rešitev prostorske problematike SiDG.

Upravljalec državnih gozdov je v prvih osmih mesecih letos ustvaril 41,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje gozdnih lesnih sortimentov, kar je 27 odstotkov več kot v tem času lani. Čisti dobiček v višini 9,3 milijona evrov je bil za 93 odstotkov višji.

STA; M. K.