Spet podrli rekord covidnih bolnikov na intenzivni negi

14.11.2021 | 12:00

Foto: Bobo

V soboto so ob 5342 PCR-testih potrdili 2365 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 44,3 odstotka, kar je skoraj dve odstotni točki več kot prejšnjo soboto (42 več okužb) in 3,5 odstotnih točk več kot v petek.

Povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh je pri 3.163,1 približno isto kot v prejšnjih dneh, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa je porasla za slaba dva odstotka in je zdaj 2.004,7. Vse kaže, da smo po številu okužb dosegli nekakšen plato, kjer okužbe naraščajo relativno počasi, čeprav na nezavidljivo visokem nivoju.

Vrha pa očitno še ne beležijo v bolnišnicah, kjer je stanje alarmantno. Hospitaliziranih je namreč 990 covidnih bolnikov, intenzivno nego jih potrebuje 221 (po podatkih covid sledilnika, po podatkih vlade celo 227). Umrlo je kar 20 covidnih bolnikov.

Bolnišnice širijo kapaciteto covidnih oddelkov z 10 dodatnimi intenzivnimi posteljami

Ministrstvo za zdravje in vodstva covidnih bolnišnic so se na sinočnjem sestanku dogovorili, da bodo bolnišnice kapaciteto covidnih intenzivnih oddelkov povečale za 10 dodatnih postelj, je po sestanku povedal koordinator covidnih bolniških postelj pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta.

S ponedeljkom ali torkom pa bodo nato bolnišnice odprle maksimalne kapacitete, je napovedal Carotta. Tako bo skupaj na voljo približno 1200 postelj, od tega bo 280 postelj namenjenih covidnim bolnikom, ki potrebujejo intenzivno nego.

"Upamo, da bo zadostovalo. 1200 postelj naj bi bilo po trenutnih projekcijah dovolj za obvladovanje epidemije," je povedal Carotta. Vrh epidemije v bolnišnicah pričakujejo 24. novembra, glede na razvoj epidemiološke slike pa so trenutno nekoliko bolj optimistični, kot so bili prejšnji teden.

Institut Jožef Stefan (IJS) je v svoji najnovejši napovedi v petek namreč ocenil, da je epidemija covida-19 glede na število pozitivnih testov "predvidoma dosegla vrh četrtega vala". Predvidoma bo na intenzivnih oddelkih več kot 250 covidnih bolnikov, verjetno pa jih ne bomo presegli 300, so ocenili na IJS.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je včeraj pojasnil, da je v državi prostih še devet covidnih intenzivnih postelj. Napovedal je večerni sestanek, kjer so z direktorji covidnih bolnišnic iskali rešitve za zagotavljanje dodatnih kapacitet. "Poteka daleč največja mobilizacija v zdravstvu," je ob tem poudaril Vindišar.

Glavna ovira niso postelje, niti prostor, glavna ovira je pomanjkanje kadra, opominja Vindišar.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 65 covidnih bolnikov (včeraj 64), od tega 15 na intenzivni terapiji. 9 so jih sprejeli in jih 7 odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 32 covidnih bolnikov, včeraj 28 - šest so jih sprejeli, dva odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 29, Črnomelj 27, Novo mesto 17, Ribnica 16, Trebnje 14, Škocjan in Mokronog Trebelno 6, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Loški Potok in Sodražica 3, Šentjernej, Straža in Šentrupert 2, Metlika in Semič 1

Posavje - Brežice 64, Sevnica 26, Krško 11, Radeče 6, Bistrica ob Sotli 2

M. K.