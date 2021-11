FOTO: Zagorelo olje na štedilniku; zletel s ceste in po brežini navzdol; v avtobusu se je nekaj smodilo

15.11.2021 | 07:00

Na Brezovici na Bizeljskem je zagorelo olje na štedilniku - več fotografij spodaj v fotogaleriji (foto: PGD Bizeljsko)

Včeraj ob 11.11 je na relaciji Dobrnič – Šahovec, pri naselju Šahovec, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zletel s ceste in zapeljal 15 metrov po brežini navzdol. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, postavili zaporo ceste, z avtodvigalom vozilo povlekli na cesto in z absorbentom posuli razlite motorne tekočine. Po prihodu gasilcev na kraj je voznika obšla slabost in so mu gasilci nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V avtobusu se je nekaj smodilo

Ob 10.45 se je na avtocestnem priključku Ivančna Gorica v avtobusu nekaj smodilo. Voznik je sam ohladil in pogasil začetni požar. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj in vozilo pregledali s termo kamero.

Akcija v hlevu

Ob 10.46 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Orešju nad Sevnico, kjer so s tehničnim posegom rešili žival v hlevu.

Zagorelo olje na štedilniku

Ob 19.15 je v naselju Brezovica na Bizeljskem, občina Brežice, v kuhinji stanovanjske hiše zagorelo olje na štedilniku. Gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas so ogenj, ki je štedilnik in kuhinjsko napo uničil, pogasili. Prostore so prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorelo bo dimniku

Ob 14.58 je v gozdu pri naselju Lipa, občina Dobrepolje, zagorelo ob dimniku v leseni koči. Posredovali so gasilci PGD Struge, ki so požar pogasili. Uničeno je približno 12 kvadratnih metrov strehe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIOPLIN LOKVE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS, izvod 5. KASTELIC;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA, izvod 3. KRKA ZEMELJSKO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUHNA VAS;

- od 8:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA ŠJ;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GOMILA, TP ČADRAŽE 1981;

- od 10:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 12:00 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRNIČ, na izvodu GASILSKI DOM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 10:00 prekinjena dobava energije na območju TP Hom.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

