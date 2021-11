ŠC NM - Srednja zdravstvena in kemijska šola: Odpiramo vrata in se predstavljamo

V šol. letu 2019-20 je bilo na SZKŠ 31 zlatih maturantov, od tega kar 13 diamantnih (foto: MO NM)

Dan slovenskih lekarn

Predstava Neustrašna raziskovalka

Meritve vitalnih funkcij (fotografija je posneta pred epidemijo)

Celostna podoba - tekmovanje kozmetičnih tehnikov 2019

Kozmetična tehnica pri svojem delu (fotografija je bila posneta pred epidemijo)

Fizikalno-kemijski eksperimenti

Dan zdravstvene šole (fotografija je posneta pred epidemijo)

Na Šolskem centru Novo mesto je ena izmed šol tudi Srednja zdravstvena in kemijska šola s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo. Šola z zanimivimi poklici prihodnosti, naravnanimi v storitvene dejavnosti, ki služijo človeku. Dijaki v procesu izobraževanja pridobijo in usvojijo številna znanja in veščine, ki jih potrebujejo tako za nadaljevanje študija kot na svojih delovnih mestih, to pa dokazujejo tudi zlati in diamantni maturanti, s katerimi se šola ponaša.

Odlično počutje v procesu izobraževanja, spoštljivi medsebojni odnosi, odlični materialni pogoji in urejenost šole, dobra zaposljivost dijakov po končanem izobraževanju ter vse večji ugled vseh poklicev, za katere izobražujejo, so najboljši recept za vpis dijakov na to šolo.

Strokovno izobraževanje za posamezno smer je skozi celo šolsko leto podprto s številnimi dejavnostmi in obogatitvenimi vsebinami, ki med dijaki spodbujajo sodelovanje, razumevanje in spoštovanje, kar šolo postavlja v sam vrh glede socialnih veščin in moralnih vrednot.

Da ne pozabijo na nikogar, ki obiskuje njihovo šolo, dokazujejo z dogodki, ki jih pripravljajo med šolskim letom za vse programe izobraževanja.

V septembru so obeležili dan slovenskih lekarn, ki je bil namenjen skrbi za žensko zdravje. Z dejavnostmi in razstavami so dijaki farmacevtske smeri opozorili na pomembne teme, povezane z zdravjem žensk, in zbirali stara neuporabna zdravila, ki so jih ustrezno uničili.

V začetku novembra je potekal dan kemijske šole, ki so ga pripravili dijaki kemijskega programa in ga posvetili spominu na Marie Curie, raziskovalko in znanstvenico, prejemnico dveh Nobelovih nagrad, in sicer za fiziko in kemijo. Življenje in delo Marie Curie, ki je močno povezano s poslanstvom kemijske šole, so prikazali z razstavo in spremljajočim dokumentarnim filmom ter fizikalno-kemijskimi eksperimenti. Dijaki so si ogledali tudi predstavo Neustrašna raziskovalka, ki se na zabaven in sproščen način ukvarja z radioaktivnostjo, z znanstvenim delom Marie Curie in družbenimi okoliščinami, v katerih je delovala. Vse dejavnosti so bile opomnik o nevarnostih radioaktivnega sevanja, hkrati pa so predstavljale tudi njegovo koristno uporabo predvsem na področju zdravstva. Tako so povezali dijake programov zdravstvene nege in kemijski tehnik ter opozorili na medsebojno sodelovanje stroke, ki je v vsakdanjem življenju zelo pomembno.

Veseli december na srednji zdravstveni in kemijski šoli že nekaj let ni posvečen le predprazničnemu vzdušju, temveč ga bodo letos že 4. leto zapored obeležili z dnevom zdravstvene šole, ki ga pripravljajo dijaki zdravstvene nege in je posvečen Mariji Tomšič, pionirki zdravstvene nege na Dolenjskem.

V aprilu 2022 bo šola organizatorica državnega tekmovanja kozmetičnih tehnikov, na katerem se bodo na področju naravne in permanentne manikire, nail art v škatlici (poslikava plastičnih konic nohtov), ličenja in urejanje celostne podobe pomerili kozmetični tehniki - dijaki kozmetičnih šol s celotne Slovenije. Dogodek se bo zaključil s svečano modno revijo, kjer se bodo predstavili celostno urejeni modeli. Ekipe v sestavi štirih članov (vizažist, maniker, stilist in frizer) bodo uredile svoj model s pridihom letošnje teme tekmovanja: Bajke in povesti o Gorjancih.

Ob vseh obogatitvenih dejavnostih, ki jih pripravljajo na šoli tedensko in z njimi opozarjajo na FB, Instagramu in v medijih, sodelujejo tudi z domovi ostarelih, bolnišnicami, lekarnami, tovarnami in industrijskimi obrati, kozmetičnimi saloni in velnes centri, kjer dijaki pridobivajo neprecenljive izkušnje, povezane s svojim bodočim poklicem.

Srednja zdravstvena in kemijska šola torej ni le prostor za pridobivanje strokovnih znanj, temveč je tudi prostor druženja in socialnih stikov, izmenjave veščin ter s tem povezanega sprejemanja in spoštovanja ostalih. Šola tako postane prijetna in zabavna, znanje pa vrednota, ki nam ga nihče ne more vzeti.

Dijaki in učitelji Srednje zdravstvene in kemijske šole vas vabijo, da se jim pridružite na virtualnem dnevu odprtih vrat, ki bo potekal v sredo, 17. 11. 2021 na tej povezavi.

Vabljeni tudi na ogled in predstavitev ostalih šol Šolskega centra Novo mesto.

