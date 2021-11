Praznik občine Sevnica 2021: Uspešni, ker znajo poiskati skupne cilje

15.11.2021 | 12:30

Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič prejema Grb Občine Sevnica iz rok župana Ocvirka.

Grb občine Sevnica Zdravstvenemu domu, zlata plaketa Bredi Drenek Sotošek in Zvonki Mrgole, srebrno plaketo prejeli Ciril Dolinšek, Majda Hriberšek in Pavel Drobne - Slavnostni govornik Franc Bogovič po video spletni povezavi

Na petkovi slavnostni seji Občinskega sveta Občine Sevnica ob letošnjem občinskem prazniku, na kateri so v sevniški kulturni dvorani podelili letošnja občinska priznanja posameznikom in organizacijam za njihovo prizadevno delo in izstopajoče dosežke, je župan Srečko Ocvirk dejal, da je »največja želja ob občinskem prazniku vsekakor, da skupaj še naprej solidarno in enotno delujemo v smeri varovanja zdravja in da uspešno presežemo zahtevno preizkušnjo pandemije,« in zahvalil prejemnikom letošnjih občinskih priznanj, ker ustvarjajo prijetno, urejeno in k napredku naravnano skupnost, ki zna in zmore medsebojno povezovati, sodelovati in spoštovati.

Ob županu Ocvirku (prvi z desne) stojijo: Majda Hriberšek, Vladimira Tomšič, Pavel Drobne, Lucija Sotošek, Zvonka Mrgole in Ciril Dolinšek

Slavnostni govornik, poslanec EU parlamenta, Franc Bogovič, pa je zbrane, lahko nagovoril le preko video, spletne povezave, ker so se tudi pri njih, žal, kljub dvakratnemu cepljenju, srečali z nadležno boleznijo covid-19. »Covid-19, ta skupni sovražnik levih in desnih, belih in črnih, je dodobra zaznamoval dve leti našega življenja tako doma kot v Evropski uniji in širom po svetu. Pozivam vse, da upoštevamo priporočila odgovornih za upravljanje s to boleznijo, ki je povzročila preveč žrtev, nas zelo utrudila, še dodatno razdvojila slovenski narod in zelo spremenila naš način življenja… « Ob tej priložnosti je pohvalil potrditev mestne občine Krško v Državnem zboru RS ter se zahvalil za podporo sevniškemu županu in državnemu svetniku Srečku Ocvirku ter poslancema Dušanu Šišku in Tomažu Liscu, ki sta bila sicer prisotna na tej slavnostni seji. »Naša statistična regija tako dobiva mestno občino, kar nekateri omenjajo kot pogoj za pokrajino, ko bodo le-te ustanovljene,« je pojasnil in ob čestitki Sevničanom za praznik poudaril, da so uspešni, ker znajo poiskati skupne cilje in iskreno sodelujejo.

Na slavnostni seji je župan Ocvirk podelil letošnja občinska priznanja. Srebrno plaketo je za prispevek k razvoju športa v sevniški občini in organizacijo kar 30 gorskih tekov na Lisco prejel Pavel Drobne, Majda Hriberšek za družbeni prispevek k ohranjanju rodovitne zemlje ob pridelavi zdrave in vitalne prehrane ter Ciril Dolinšek za predano in široko prepoznano delo na kulturno-etnološkem ter turističnem področju. Zlato plaketo sta prejeli Zvonka Mrgole za prispevek k razvoju lokalne skupnosti na vzgojno-izobraževalnem področju in za bogatitev družbenega življenja v KS Tržišče ter mag. Breda Drenek Sotošek za dosežke na področjih družbenega in humanitarnega delovanja. V imenu obolele matere je plaketo prevzela Lucija Sotošek.

Župan Srečko Ocvirk med slavnostno sejo

Grb Občine Sevnica je za odgovorno opravljanje poslanstva zdravstvenega varstva prejel Zdravstveni dom Sevnica, v lokalnem in državnem prostoru zgled kakovostnega in razvojno naravnega javnega zavoda.

Podrobneje v prihodnji tiskani številki Dolenjskega lista.

tekst in foto: P. P.