Mirna dobiva konjeniški center

15.11.2021 | 13:15

Mirna - V sklopu vladnega delovnega obiska Jugovzhodne Slovenije se je z županom Občine Mirna Dušanom Skerbišem sestal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, danes sporočajo z mirnske občine.

Župan je ministra med drugim seznanil s prestavitvijo regionalne ceste, t. i. obvoznico, in izgradnjo vrtca, pa tudi s projekti zasebnih investitorjev, ki se na Mirni že uresničujejo, denimo z izgradnjo večstanovanjskih stavb in novega trgovskega centra. Posebna pozornost je bila namenjena idejni zasnovi Konjeniškega centra Kepa, za katerega zasebna investitorica pripravlja dokumentacijo za spremembo občinskega porstorskega načrta. »Investitorka želi v sklopu obnove domačije na Selu med drugim zgraditi pokrito jahalnico za potrebe lastne konjereje in konjskega hleva, predvsem pa zaradi organizacije tekem v western jahanju v svetovnem merilu. To bi bil po njenih besedah edini center za takšne tekme v Sloveniji, za kar pa moramo spremeniti občinski prostorski načrt. Pri tem na občini računamo na soglasje resornih ministrstev, tudi kmetijskega. V naši občini smo namreč zelo veseli konkretnih pobud zasebnikov in njihovo uresničitev podpiramo, kolikor je v naši moči. Vemo, da je na področju turizma še veliko možnosti in zato upamo, da bo tudi ta idejna zasnova v nekaj letih zaživela,« pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Na srečanju sta podžupan, sicer tudi direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Zoran Remic in predsednik Čebelarskega društva Trebnje Anton Koželj ministru predstavila projekt revitalizacije Lanšpreža, ki ga z občino in čebelarji pripravljata še Grm – center biotehnike in turizma in zavod Dob – na Lanšprežu želijo vzpostaviti semensko banko medovitih rastlin. Predsednik Vinogradniškega društva Mirna Iztok Štolfa je opozoril na sečnjo vinogradov, direktor Kmetijske zadruge Trebnje-Krka Stanko Tomšič pa je predstavil delovanje največje slovenske zadruge in opozoril na mačehovski odnos države do konvencionalnega kmetijstva in zadrug. Po sestanku na občini je minister Podgoršek obiskal še podjetje Dana, so še sporočili z Mirne.

M. K.

foto: Občina Mirna - L. Uhan

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o idejnem načrtu za konjeniški center Dušan Skerbiš o idejnem načrtu za konjeniški center