Zdaj je znano, zakaj je poletela prek škarpe in končala v sadovnjaku

15.11.2021 | 14:10

V soboto okoli 17.30 so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Ugotovili so, da je 65-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala na dovoz do stanovanjske hiše in trčila v ograjo. Vozilo je odbilo preko podpornega zidu in obstalo je, kot smo že poročali tudi s fotografijami, na strehi oz. boku. Povzročiteljica, ki se v nesreči ni poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola (okoli poldrugi promil). Policisti so ji zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O prometni nesreči na Planinski cesti so bili sevniški policisti v soboto obveščeni nekaj po 18. uri. Prav tako je bil razlog alkohol - 63-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v parkiran avtomobil. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola, so izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prometna nesreča pri Gornjem Lenartu

Brežiški policisti so biliv petek nekaj po 8. uri obveščeni o prometni nesreči pri Gornjem Lenartu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 73-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 85-letnemu vozniku. Lažje poškodovanega 85-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so izdali plačilni nalog.

Pijan in brez vozniške

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti v petek ustavili voznika osebnega avtomobila VW passat. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,99 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še več jih je bilo pod vplivom alkohola

Med kontrolo prometa pri Lešnici so policisti v noči na nedeljo ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 38-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Sevnica so včeraj popoldne na Kvedrovi cesti ustavili voznika motokros motorja, ki je vozil brez zaščitne čelade, in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 29-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je odklonil opravljanje preizkusa, so neregistriran in nezavarovan motor zasegli, mu izdali plačilni nalog in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog.

V minuli noči so črnomaljski policisti pri Vranovičih ustavili 19-letnega voznika osebnega avtomobila.Tudi on je bil brez vozniške, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,23 miligrama alkohola. Audi A3 so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Posredovali zaradi kurjenja

Policisti PP Novo mesto so včeraj prejeli več klicev občanov zaradi kurjenja in zadimljenja na območju naselja Brezje. Zadimljenje in smrad je povzročila 49-letnica, ki je kurila odpadno plastiko. Zoper kršiteljico so pristojnemu prekrškovnemu organu podali predlog za uvedbo postopka.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na območju Broda v Podbočju je v četrtek zvečer nekdo vlomil v dva avtomobila in ukradel denar.

V Boštanju je v četrtek v popoldanskem času neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na avtocestnem postajališču je v noči na soboto nekdo iz tovornega vozila izmaknil denarnico z denarjem.

Med 7. 11. in 13. 11. je v okolici Šmarjeških Toplic neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Pregledal je prostore in ukradel prehrambene izdelke, keramične ploščice, električne vodnike in radijski sprejemnik. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1500 evrov.

V Borštu pri Dvoru je v soboto nekaj po 20. uri nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denar iz denarnice, ki jo je lastnik odložil na sedež. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Med 12. 11. in 14. 11. je v Črnomlju neznanec z dvorišča gospodarskega objekta odpeljal kamp prikolico Adria prima 400 SL. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3000 evrov.

Prijeli tihotapca in tujce

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila srbskih registrskih oznak. Policisti so v prtljažniku odkrili tri državljane Indije. Tujcem so odvzeli prostost, jih pridržali in zasegli avtomobil. 50-letnega državljana Srbije bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljane Indije pa bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Črnomelj (Žuniči, Balkovci, Drežnik, Podklanec) izsledili in prijeli 22 državljanov Afganistana in dva državljana Irana in na območju PP Brežice (Podgračeno) dva državljana Afganistana in državljana Pakistana.

