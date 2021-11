FOTO: Ponoči gorel vikend; poškodovan traktorist

16.11.2021 | 07:00

Nočni požar - več fotografij spodaj v fotogaleriji (foto: PGD Dolenja Straža)

Minulo noč ob 00.25 je v ulici Drča v Straži gorel vikend velikosti pet krat šest metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolenja Straža in Vavta vas so požar, ki je popolnoma uničil ostrešje, mansardo in opremo v njej, pogasili. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je na objektu odklopil elektriko. Na gasilski straži sta do jutra ostala gasilca PGD Dolenja Straža.

Poškodovan traktorist

Včeraj ob 17.28 se je v ulici Staro sejmišče v Šentjerneju krajan poškodoval pri delu s traktorjem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Še dve nesreči

Ob 17.27 sta na Tovarniški ulici v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so lažje poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 19.22 se je na cesti Črnomelj - Črmošnjice, pri Semiču, osebno vozilo zaletelo v brežino in obstalo na boku na cestišču. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, postavili vozilo na kolesa, pomagali pri usmerjanju prometa in nudili pomoč vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb. Delavci CGP Novo mesto so počistili cestišče.

Onemogel v stanovanju

Ob 16.26 so na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s strokovnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem se je nahajala onemogla oseba.

Bencin v kanalizaciji

Ob 17.16 se je v Gotni vasi v Novem mestu širil vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so opravili detekcijo plinov in skupaj z dežurnim delavcem Komunale Novo mesto ugotovili, da je prišlo do izpusta bencina v kanalizacijski sistem. Iz jaškov so izčrpali okoli 20 litrov bencina. Za dokončno sanacijo bodo poskrbeli delavci Komunale Novo mesto.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, da bo zaradi izrednih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo na vodovodu Sevnica, območje Florjanske ulice - na odseku proti gradu, danes predvidoma med 8. in 14. uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM);

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 1;

- od 12:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE, TP MALE POLJANE;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GUMBERK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC, izvod Vas.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIPLES.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 8.30 in 10. uro na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Cirnik smer Mokrice in na območju nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 10.30 uro na območju TP Raški vrh.

M. K.

