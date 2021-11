Vendarle se premika naprej - Pod gradom bo novo krožišče

16.11.2021 | 09:25

Križišče pod gradom bo vendarle deležno potrebne rekonstrukcije. (foto: R. N.)

Grafični prikaz novega krožišča pod trebanjskim gradom (vir: Občina Trebnje)

Mag. Janko Zakrajšek (foto: R. N.)

Trebnje - Vstop v Trebnje bo varnejši, pa tudi lepši – Ena največjih naložb na področju cestne infrastrukture v zadnjih letih – Pogodbena vrednost znaša 1,6 milijona evrov – Najprej polovična, spomladi pa popolna zapora

Trebanjci že dolgo čakajo na rekonstrukcijo križišča pod gradom. Občina je letos z Direkcijo za infrastrukturo vendarle podpisala sporazum o sofinanciranju investicije, izbran je tudi že izvajalec, to je podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, ki je na regionalni cesti mimo Trebnjega že postavil polovično zaporo.

Gre za enega največjih projektov na področju cestne infrastrukture v zadnjih letih, poudarja vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini mag. Janko Zakrajšek. Po njegovih besedah so bile že leta 2012 narejene idejne zasnove, po devetih letih usklajevanj z državo pa bo vendarle prišlo do uresničitve težko pričakovane naložbe. »Zelo se je veselimo, saj bo vhod v Trebnje po gradnji novega krožišča varnejši, pa tudi lepši,« poudarja.

V sklopu investicije bodo porušili nadvoz nad regionalno cesto H1 mimo Trebnjega in zgradili novo petkrako krožišče s pločnikom in kolesarsko stezo. Nekoliko drugačen bo odcep za Odrgo, na novo pa bodo z regionalne ceste med bencinskim servisom in nekdanjim motelom zgradili navezavo na lokalno cesto, ki vodi proti Grmadi. Zakrajšek ob tem še pove, da bo tudi z regionalne ceste mogoče neposredno zaviti proti objektom CGP.

»Izvajalec se bo z obeh koncev sicer sprva lotil razširitve profila regionalne ceste, ob kateri bo šla kolesarska steza. Potrebna bo polovična zapora ceste, v spomladanskih mesecih pa predvidevamo, da bo na vrsto prišla rekonstrukcija samega krožišča pod gradom. Takrat pričakujemo popolno zaporo regionalne ceste za nekaj mesecev,« sporoča Zakrajšek in že zdaj vse občane prosi za razumevanje zaradi nevšečnosti v času gradnje. Pogodbena vrednost investicije znaša okoli 1,6 milijona evrov, od tega bo večino prispevala država, in sicer 1,4 milijona evrov, preostalo pa bo šlo iz proračuna občine. Ta bo na območju novega krožišča uredila tudi vso komunalno infrastrukturo, za kar bodo morali odšteti dodatnih 250.000 evrov.

Številne Trebanjce ob tem zanima, ali bodo v sklopu investicije uredili tudi dotrajan odsek lokalne ceste od krožišča proti mestu Trebnje ter mostova nad Temenico in železniško progo.

Tudi o tem pa nekaj več v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Rok Nose