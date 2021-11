MOK Krka: Uvodni del sezone pod pričakovanji, v četrtfinalu pokalnega tekmovanja proti Salonitu

16.11.2021 | 08:30

Foto: MOK Krka

V soboto se je s tekmama Triglavom in Salonitom ter Črnučami in Calcitom sklenil prvi cikel tekem v Sportklub prvi odbojkarski ligi. Vsaka ekipa je odigrala po eno tekmo z vsakim nasprotnikom, do konca rednega dela sezone pa vse ekipe čakata še dva takšna cikla, vsak z vsakim se v rednem delu namreč pomeri trikrat. Odbojkarji Krke so v dosedanjih nastopih zbrali eno zmago (proti Merkur Mariboru) ter poraz v petih nizih proti Triglavanom, kar je skupaj naneslo 3 točke in sedmo mesto na lestvici. Za Krko se nahaja le Hiša na kolesih Triglav z dvema točkama, ki so ju osvojili prav proti Krki. Na vrhu kraljuje ACH Volley, ki je v sedmih tekmah zbral prav toliko zmag, Ljubljančani pa so oddali vsega skupaj 3 nize.

Novomeški odbojkarji s tem uvodom v sezono vsekakor niso zadovoljni in bodo do konca sezone iskali svoje priložnosti ter šli v lov na višja mesta. Eno redkih dobrih predstav so fantje pokazali na tekmi proti Merkurju. ''Tekma proti Mariborčanom je bila res svetla točka tega prvega dela. Res, da smo jih ujeli na levi nogi, ampak smo bili tudi mi tisti pravi in smo zaigrali tako, kakor bi si želeli skozi celoten krog,'' je uvod pokomentiral kapetan ekipe Grega Erpič.

Ko je že kazalo, da so fantje vendarle prebili led, pa je takoj na naslednji tekmi ACH Volley poskrbel za hladen tuš. ''Proti ACH Volleyu smo zaigrali s preveč ‘respekta’. Najbolj suverena ekipa letošnje sezone nam ni dovolila, da bi razvili svojo igro in posledično so nas gladko premagali.''

Lestvica:

ACH Volley Ljubljana, 7 tekem / 21 točk

Merkur Maribor, 8 / 19

Calcit Volley 8 / 15

Panvita Pomgrad, 7 / 12

Salonit Anhovo, 7 / 9

Črnuče, 7 / 6

Krka, 7 / 3

Hiša na kolesih Triglav, 7 / 2

Uvodni del so tako krkaši končali s tremi točkami in eno samo zmago. Manjkale so predvsem točke proti ekipam, s katerimi se bo Krka borila za mesta, medtem ko tri, štiri ekipe z vrha izstopajo. Grega Erpič: ''Glede na dober potek priprav smo definitivno pričakovali več. Več od igre in posledično boljši izkupiček. Upam, da v naslednji krog uspemo s seboj ponesti tiste dobre občutke in dobro igro, ki smo jo v uvodnem delu, žal, prikazali le na trenutke, in prepričan sem, da si lahko rezultatsko precej opomoremo.''

Odbojkarje Krke že v novembru čaka tudi nadaljevanje pokalnega tekmovanja. Z zmago nad ekipo SIP Šempetra so se uvrstili v četrtfinale, žreb pa jim je naklonil OK Salonit Anhovo iz Kanala ob Soči. V razmaku vsega treh tednov bodo s Kanalci tako odigrali kar tri tekme, prvo že 20. novembra (8. krog SK1dol), pokalni pa bosta sledili 24. novembra in 8. decembra. Erpič napoveduje: ''V pokalu se bomo pomerili s Salonitom, ki je po prvem delu lige na polovici lestvice. Ta del lestvice želimo doseči tudi mi, zato gremo že v soboto v tekmo, proti sicer favoroziranemu nasprotniku, napadalno in s ciljem zmagati, podoben pristop pa bomo ubrali tudi na pokalnih obračunih!''

1/4 finale pokalnega tekmovanja, pari:

Krka – Salonit Anhovo

Calcit Volley – OK Črnuče

Merkur Maribor – Panvita

ACH Volley Ljubljana – Hiša na kolesih Triglav

Odbojkarji Krke bodo v soboto v 8. krogu Sportklub prve odbojkarske lige gostovali v Kanalu. Prenos tekme proti Salonitu bo na tej povezavi, tekma pa se bo začela ob 19. uri.

S. V.; foto: MOK Krka