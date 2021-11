Protipoplavna zaščita: Kostanjevica ograjena kot konzerva?

16.11.2021 | 10:50

Kako bi izgledale pregrade oz. montažni zidovi? To je ena od vizualizacij. (avtor: Uroš Abram) Nasprotniki takšne rešitve so prepričani, da bi uničila unikatno urbanistično in arhitekutno zasnovo Kostanjevice ter izmaličila obstoječo mestno veduto. ''Ne bomo dovolili, da nas boste ogradili kot konzervo,'' je bilo med drugim slišati na oktobrski javni predstavitvi ukrepov.

Predvidena ureditev

Tudi naslednji dve vizualizaciji sta delo Uroša Abrama. Takšnih prizorov v resnici sicer ne bi bilo videti, saj bi bili paneli postavljeni le v primeru grozečih visokih vod, ne pa takrat, ko nevarnosti ne bi bilo in bi se torej kopalci varno namakali v Krki.

Kostanjevica na Krki - Na današnji popoldanski seji občinskega sveta Občine Kostanjevice na Krki bodo med drugim sprejemali načrt protipoplavne zaščite kostanjeviškega otoka.

Občina in Direkcija Republike Slovenije za vode sta, kot smo poročali, ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti javno predstavili oktobra. Takrat so projektanti pojasnili, kakšen je hidravlični model, ki so si ga zamislili za rešitev mesta pred poplavami. Ta predvideva pasivne ukrepe, mednje spada v manjši meri gradnja fiksnih zidov in nasipov, pretežno pa naj bi z montažnimi zidovi oziroma pregradami preprečili vdor vode do samih objektov. S tem bi obdali Otok, poleg tega so še tri območja, kjer bi zgradili manjše nasipe. Te bi zgradili na območjih, kjer je dovolj prostora in so že zdaj travniki. Na območju Otoka naj ne bi gradili armiranobetonskih zidov, pač pa bi varovali hiše in preostalo imetje meščanov z aluminijastimi montažnimi stenami, ki jih strokovno imenujejo zagatnice.

Ta rešitev predvideva tudi gradnjo novega gasilnega doma, saj naj bi gasilci postavljali, odstranjali, vzdrževali in hranili te prepreke.

Ob predstavitvi projekta se je oblikovala civilna inicijativa, ki tehnični rešitvi nasprotuje, zavzema se za sonaravno, ki predvideva prireditev ceste mimo Malenc z cevmi, mostovi in nadvozi, da se Krka pred Kostanjevico lahko razlije v Krakovo.

Eden od problemov je, kot opozarjajo, nekomuniciranje lokalnih oblasti, saj so prebivalci z načrti slabo in predvsem (pre)pozno seznanjani, pa pomanjkanje analiz in študij. Naslednji problem je dostop do zasebnih zemljišč za gradnjo in vzdrževanje zapor, sprašujejo se, kakšno vlogo pri tem bo imela gradnja hidroelektrarne Mokrice.

Vse skupaj je seveda povezano z denarjem in na omenjeni oktobrski javni tribuni je župan Ladko Petretič dal vedeti, da se občina ne misli kar tako odpovedati 6,7 milijona evrom, kolikor so za ta projekt zagotovili s pomočjo Razvojne regionalne agencije Posavja in tudi solidarnostjo drugih posavskih občin.

Kaj bodo o vsem skupaj menili in sklenili kostanjeviški svetniki, bomo poročali jutri.

