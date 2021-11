FOTO: V požaru za 15 tisočakov škode; gneča okoli ZD NM

Na vikendu v nočnem požaru za 15 tisočakov škode (foto: PGD Dolenja Straža)

V minuli noči je na območju Straže zagorela počitniška hiša (o tem smo poročali že zjutraj s fotografijami). Ogenj, ki je zajel ostrešje objekta, so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 15.000 evrov škode. Policisti okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Povečan promet v okolici Zdravstvenega doma Novo mesto

V okolici Zdravstvenega doma Novo mesto zaradi izvajanja PCR testiranja po sistemu "drive in" občasno prihaja do zastojev v prometu. Gostota prometa je največja med 7. in 8. uro ter med 12. in 14. uro. Policisti vse udeležence v prometu pozivajo k strpnosti in prosijo, če je le možno, naj se v dopoldanskih urah izognejo temu predelu.

Črnomaljski policisti dvema kršiteljema zasegli vozila

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Semiču včeraj okoli 8. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma. Nekaj po 8. uri so v Lokvah ustavili 27-letnega voznika Škode fabia, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Obema so vozila zasegli in o kršitvah z obdolžilnima predlogoma seznanili sodišče.

Zaseg tudi v Krškem

Ob 15. uri so policisti PP Krško na območju Arneškega kontrolirali promet in ustavili voznika osebnega avtomobila BMW 520. Avtomobil je vozil 26-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. BMW so zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prometna nesreča v Krškem

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v križišču v Krškem so bili policisti obveščeni nekaj po 17. uri. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 20-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 34-letnemu vozniku. Lažje poškodovanega 34-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Krškem je med 13. 11. in 15. 11. nekdo vlomil v rezervoarja dveh delovnih strojev in iztočil okoli 70 litrov goriva.

Včeraj med 6. in 16. uro je v naselju Brege na območju Krškega neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar, zlat nakit in prenosni računalnik. Lastnico je oškodoval za okoli 3.700 evrov.

V minuli noči je na avtocestnem postajališču Zaloke nekdo iz rezervoarja tovornega vozila hrvaških registrskih oznak iztočil okoli 500 litrov goriva.

Migranti

Policisti so na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 21 državljanov Afganistana in tri državljane Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

