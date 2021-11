Starši: pretirani ukrepi niso zakoniti

16.11.2021 | 18:25

Vse fotografije: P. P.

Protestniki pred OŠ Sava Kladnika v Sevnici

Starši s transparenti pred boštanjsko osnovno šolo

Sevnica - Tudi nekateri starši sevniške in boštanjske osnovne šole so včeraj izrazili svoje nasprotovanje uvedbi samotestiranja vseh učencev v prostorih osnovne šole in, kot pravijo, pretiranemu obveznemu nošenju mask v šoli ves čas.

Pred šolama so nosili transparente z napisi: NE testiranju, maskam…Pustite naše otroke! Dovolj je! Stop maskam in testiranju otrok! Otrok ne damo! Ne PCT za otroke! Otrok do 12. leta brez PCT povsod, le v šolo ne? Roke proč od naših otrok! So naš zaklad, Naši otroci so nedotakljivi! …

Svoje nasprotovanje utemeljujejo z več argumenti, prvi pa je, da sta skrb za zdravje in odgovornost za sprejemanje odločitev, ki so vezane na zdravstveno stanje otrok, izključni domeni in odgovornosti staršev. Tako mora ostati tudi v obstoječih, zapletenih družbenih okoliščinah, poudarjajo in še dodajajo, da je samotestiranje medicinski poseg, je poseg v telo in šola ni primeren prostor, kjer bi se opravljali.

Starši odločno nasprotujejo tudi obveznemu nošenju mask v šoli za vse otroke ves čas. Ukrep je pretiran in nesorazmeren ter povezan s čustvenim, psihološkim in telesnim nelagodjem, menijo, pri otrocih pa opažajo dihalne in psihične stiske. Navajajo raziskave, ki kažejo, da se je otrokom, ki so maske nosili ves čas, povečala utrujenost, slaba koncentracija, zaspanost in apatičnost, najmočneje pa so bile izražene psihološke spremembe.

Podrobneje v četrtek v tiskanem Dolenjskem listu.

P. P.