Rokavčki pomagalčki za starejše

17.11.2021 | 08:45

Fotografije: Občina Sevnica

Sevnica - ''Občinski praznik je čas povezovanja najlepših vrednot, kot so solidarnost, prostovoljstvo, čut za šibke in ranljive,'' sporočajo iz občine Sevnica. Vse našteto je z akcijo Rokavčki pomagalčki za starejše povezala Klekljarska skupina Bucike. V novembru se članice običajno predstavljajo s klekljarsko razstavo na Gradu Sevnica, kar pa zaradi ukrepov varovanja zdravja že drugo leto ni bilo mogoče izvesti v tradicionalni obliki. Odločile so se za omenjeno gesto, svoje skrbno pripravljene izdelke pa so predale domovom upokojencev.

''Odločile smo se, da namesto razstave letos opremimo domove za starostnike v naši bližini z rokavčki pomagalčki. Gre za pletene ali kvačkane tulce pisanih, živih barv, z nameščenimi gumbi in sponkami,'' je pojasnila Tina Železnik iz Klekljarske skupine Bucike. Rokavčki so namenjeni predvsem bolnikom z demenco, ki jim pletenine v trenutku nemira preusmerijo pozornost z živimi barvami in dodatki, tako pa pripomorejo k umiritvi in lajšanju trenutkov bolezni. Ideja o rokavčkih prihaja iz skandinavskih držav, se pa v Sloveniji uveljavlja že nekaj let.

Po 30 kosov raznobarvnih rokavčkov pomagalčkov so Bucike ob tej priložnosti podarile domovom upokojencev v Sevnici, na Impoljci, v Loki pri Zidanem Mostu in v Brežicah, bodo pa s to izjemno gesto še nadaljevale, še sporočajo iz občine.

M. K.

