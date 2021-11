Kostanjevica na Krki gre v projekt protipoplavne zaščite

17.11.2021 | 09:15

Župan Petretič verjame stroki.

Častni kostanjeviški meščan dr. Andrej Smrekar je zaskrbljen.

Kostanjevica na Krki - Melita Skušek: »V tako splošnem sklepu se lahko skriva marsikaj, zato ga ne podpiram!«

Na 14. seji občinskega sveta so včeraj zvečer kostanjeviški svetniki, ki so se zaradi spoštovanja epidemioloških razmer prvič sestali v prostorni telovadnici OŠ Jožeta Gorjupa, gladko, skoraj brez razprave sprejeli vse točke dnevnega reda, tudi o občinskem proračunu za leto 2022 in njegovem rebalansu za letošnje leto. Po pričakovanju pa se je živahna razprava razplamtela šele ob koncu seje, ob (ne)srečni 13. točki, ko naj bi občinski svet sprejel sklep, da Občina Kostanjevica na Krki nadaljuje z idejnim projektom za varstvo dolenjskih Benetk pred poplavami, tako, kot si ga je zamislila Direkcija RS za vode, in ki so ga prvič predstavili na javni obravnavi v Galeriji Božidar Jakac 14. oktobra.

Po tej se je oblikovala v Kostanjevici civilna iniciativa, ki odločno nasprotuje ponujeni »rešitvi« protipoplavne zaščite mesta, ker naj bi nepopravljivo prizadelo enkratno naravno in kulturno veduto Otoka. Po tem, ko sta župan Ladko Petretič in direktorica občinske uprave Judita Lajkovič predstavila, zakaj se občina mora opredeliti do nadaljnjih korakov za uresničevanje projekta do 21. novembra, sicer bo Direkcija RS preusmerila sredstva (gre za 6,7 milijona evrov), se je večina svetnikov navkljub uvodnemu pojasnilu predstavnika Civilne iniciative in častnega meščana Občine Kostanjevica, dr. Andreja Smrekarja, zakaj bi morali zavrniti nespodobno zahtevo direktorja Direkcije za vode dr. Romana Kramerja po načelu »vzemi ali pusti«, opredelila za podporo projektu. Ob glasovanju ga je podprlo celo 8 svetnikov, proti je bil le eden in vzdržana svetnica Melita Skušek, ki je opozarjala, da bi morala imeti občina večjo veljavo in da bi morali biti Kostanjevičani in tudi svetniki bolj seznanjeni s projektom. Vprašala je kolege svetnike, koliko jih je bilo na predstavitvi in ali sploh poznajo projekt?

Svetnica Melita Skušek za premislek

»Mislim, da ni tu nikogar, ki ne bi bil za to, da se reši poplavna ogroženost Kostanjevice na Krki. Zanima me, zakaj se doslej ni naredilo nič, da bi se pogovarjali z ljudmi, ki so bili vedno ogroženi, poplavljeni in imajo veliko stisko. Pred nami je sklep, ki je strašno splošen in piše: 'Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejem sklep o podpori projektu o ukrepih za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, ki ga vodi Direkcija RS za vode.' Načelna podpora je super, sem takoj za. A me je vendarle strah, da ne gre zgolj za načelno podporo, ampak gre za podporo konkretnemu projektu, na katerega imajo domačini veliko pripomb in niso imeli priložnosti, da bi sodelovali v tem. Brez sodelovanja domačinov tako velikega projekta, definitivno največjega doslej v Kostanjevici, zelo pomembnega za generacije, kot je dejal župan, tako splošnega sklepa ne morem podpreti, pa sem prva za to, da se nekaj naredi. Ker se lahko v tako splošnem sklepu skriva marsikaj …« je dejala Skuškova.

Veliko medijsko zanimanje

Andrej Smrekar je po seji povedal, da se bodo v petek predstavniki CI udeležili pogovora z Direkcijo RS za vode in še nekaterimi strokovnjaki, na katerega je povabil župan Ladko Petretič. »Tam lahko pričakujemo strokovne utemeljitve teh projektov. Jaz imam pomisleke o izhodišču projektiranja, ki se je opiralo na neke druge zahteve, ki so povezane s savskimi elektrarnami. Gladina Save je pomemben faktor, ker, ko Sava preveč naraste, voda iz Krke ne odteka …«

Več v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu!

Pavel Perc

Galerija