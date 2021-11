Hrvati obrat na Mirni prodali Avstrijcem, ti napovedujejo širitev

17.11.2021 | 10:30

Mirnska proizvodnja Droge Kolinske (foto: Google maps)

Mirna - Hrvaška multinacionalka Atlantic Grupa, ki je med drugim lastnica Droge Kolinske, je našla kupca za proizvodno lokacijo Mirna. Kupoprodajno pogodbo so podpisali z družino Pöll, lastnikom avstrijskega podjetja Gittis Naturprodukte, s čimer je zaključen proces, ki so ga začeli z lansko prodajo znamke otroške hrane Bebi srbski skupini Nelt.

S tem Atlantic Grupa nadaljuje proces dezinvestiranja stranske dejavnosti v skladu s svojo korporativno strategijo, Gittis pa prevzema celotno proizvodno lokacijo skupaj z zaposlenimi, so danes sporočili iz skupine.

Na Mirni so doslej proizvajali otroško hrano znamke Bebi, ki je že več kot 35 let prisotna zlasti na trgih Rusije in ostalih držav nekdanje Sovjetske zveze. Skupina Nelt po prehodnem obdobju zdaj že razpolaga z lastnimi zmogljivostmi in strokovnim znanjem s področja proizvodnje otroške hrane, zato so v Atlantic Grupi poiskali strateškega kupca.

Tovarna je namreč v prehodnem obdobju še naprej storitveno proizvajala omenjene žitarice, za obrat in 44 zaposlenih pa so v tem času aktivno iskali rešitev prek več alternativnih možnosti - bodisi za proizvodnjo priložnostne ponudbe v okviru Atlantica bodisi za sodelovanje s primernim strateškim partnerjem.

Idealna rešitev je bilo po njihovem avstrijsko podjetje, ustanovljeno leta 1957, katerega osrednja dejavnost je prav tako proizvodnja otroške hrane, žitaric in žitnih ploščic in ki je do danes zraslo v pomembnega proizvajalca in partnerja številnih mednarodnih kupcev.

Na Mirni napovedujejo naložbe

Novi lastnik dolgoročno načrtuje polno aktivacijo lokacije Mirna ter dodatne naložbe v njen nadaljnji tehnološki razvoj in zaposlene. Avstrijska družba Gittis Naturprodukte ime sedež v mestecu Puch v bližini Salzburga.

Atlantic Grupa na drugi strani krepi druga področja in znamke ter skrbi za internacionalizacijo blagovnih znamk, ki so dokazale svoj mednarodni potencial. Med ključnimi znamkami skupine so tudi izvorno slovenske Barcaffe, Argeta, Cockta in Donat Mg.

Hrvaška skupina je lani ustvarila za okoli 706 milijonov evrov prihodkov od prodaje ter nekaj manj kot 46 milijonov evrov čistega dobička. V prvih devetih mesecih letos beleži dobrih 566 milijonov evrov prihodkov, kar je za desetino več kot v rekordnem poslovnem letu 2019, čisti dobiček pa so z nekaj več kot 53 milijonov evrov okrepili za skoraj 14 odstotkov.

STA; M. K.