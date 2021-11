Cineplexx v petek tudi v Novem mestu ponovno odpira kinodvorane

17.11.2021 | 12:30

V petek bo po dolgih mesecih spet oživela tudi rdeča kocka kompleksa na Portovalu.

Novo mesto - Iz Cineplexxa so nam danes ''z velikim veseljem'' sporočili, da v petek, 19. novembra, ponovno odpirajo vrata svojih novomeških kinodvoran.

S še večjim veseljem bodo vest o tem gotovo sprejeli novomeški ljubitelji filmov na velikih platnih, ki so letošnje poletje z razočaranjem dočakali takratno odločitev Cineplexxa, ki je junija po korona-zaprtju ponovno odpiral vrata kinodvoran, le novomeških ne. Takrat so nam na naše poizvedovanje pojasnili, da gre za strateško odločitev lastnikov in vodstva podjetja. Tudi danes nas je zanimalo, zakaj so se po nekaj mesecih le odločili drugače. Prijazno, a skopo, so nam povedali, da so z lastniki prostorov dosegli dogovor, ki jim odprtje omogoča.

Novomeščani, tisti, ki jih bo pot zaradi filmov spet zanesla na Portoval, temu konju pač ne bodo gledali v zobe. Jih bo pa v rdeči kocki pričakala povsem enaka ekipa zaposlenih v Cineplexxu, kjer, kot pravijo, ''dober kader cenijo''.

Takole Cineplexx napoveduje vrnitev v dolenjsko prestolnico ...

Kako dobri filmi čakajo obiskovalce ob ponovnem odprtju dvoran, je seveda stvar okusa. Že v petek se na velika platna predpremierno vrača nadaljevanje znanstveno-fantastične franšize, akcijska komedija Izganjalci duhov : Zapuščina. Prav tako si bo moč ogledati tajnega agenta Jamesa Bonda v akcijskem trilerju Ni čas za smrt, srbsko kriminalno dramo Južni veter : Pospešek, pustolovščino Dune peščeni planet, nov Marvelov film o superjunakih Večni, najmlajše bo zabavala priljubljena družina, ki se vrača v nadaljevanju animirane pustolovščine Pri Addamsovih 2, pa animirana komedija Mali šef : Družinski posli ter priljubljeni junaki na štirih tačkah Tačke na patrulji : Film.

Tja do konca leta bodo Novomeščani dočakali tudi Hišo Gucci, Spider mana : Ni poti domov, Matrico - Obuditev in animirano pustolovščino Zapoj 2.

Varno v kino

Sicer smo tega zdaj že navajeni, ampak ne bo odveč opozorilo, kdo lahko obišče Cineplexxove kine - za obiskovalce velja t. i. PCT pogoj (preboleli, cepljeni ali testirani), razen za mlajše od 12 let, v vseh prostorih kina je ves čas obvezna uporaba mask. Podrobnejša navodila najdete tu.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni daljinec23 "z velikim veseljem" dobro da niso bili žalostni, ko so nm zapustili..no uglavnem kino je nazaj :D Preglej samo prijavljene komentatorje