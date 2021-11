Pogorel še en hlev, živali rešene

17.11.2021 | 14:00

Sinočnji požar v Pišecah je povzročil za okoli deset tisočakov škode. (foto: PGD Bizeljsko)

Sinoči okoli 19.30 je zagorel hlev v Pišecah na območju Brežic. Živali so iz hleva uspeli rešiti, ogenj pa je v celoti zajel leseni objekt. Gasilci so požar omejili in pogasili, nastalo je za okoli 10.000 evrov škode. Policisti okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Denarnice v avtomobilih

V noči na torek je na Košenicah in na Krajčevi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v dva avtomobila in iz predalov vrat ukradel denarnici. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Razgrajal v zdravstvenem domu

Črnomaljske policiste so nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč iz zdravstvene ustanove v Črnomlju, kjer naj bi pijan moški nadlegoval osebje in jih žalil, potem pa kraj zapustil. 35-letnega kršitelja so policisti izsledili in ker je nadaljeval z nedostojnim vedenjem, vpitjem in žaljenjem, so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Smradila s kurjenjem pnevmatik

Nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni o motečem kurjenju in zadimljenju na območju Hudej (PP Trebnje). Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je zadimljenje povzročila 68-letna kršiteljica, ki je zakurila avtomobilske pnevmatike. O kršitvi bodo obvestili pristojni prekrškovni organ in predlagali uvedbo postopka o prekršku.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznih tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili štiri državljane Afganistana. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Preloke pa so izsledili in prijeli 11 državljanov Afganistana in na območju Vinice tri državljane Afganistana.

M. K.