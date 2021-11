Samotestiranje v šolah steklo, za zdaj brez večjih težav

17.11.2021 | 13:30

Ponedeljkov transparent pred Osnovno šolo Sava Kladnika (foto: P. P.)

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus je danes v šolah po navedbah povprašanih ravnateljev povečini steklo brez večjih težav, tudi pri najmlajših. Učencev, ki so zaradi nestrinjanja staršev s samotestiranjem ostali doma, je malo, točne podatke o tem še zbirajo. So pa ponekod starši nestrinjanje izrazili s shodom pred šolo. To so ponekod storili tudi že minule dni, denimo v ponedeljek v Sevnici in Boštanju.

Drska

V novomeški Osnovni šoli Drska pri samotestiranju danes niso imeli posebnih težav. Nekoliko se je zapletlo le z enim od staršev, ki je temu nasprotoval, a so zaplet rešili, je povedala njena ravnateljica Natalija Novak. Ocenila je, da je bilo "veliko hrupa za prazen nič". Samotestirali se sicer niso otroci 12 oddelkov, ki so v karanteni zaradi okužbe v šoli v naravi, in dodatnih 15 šolarjev, ki k pouku danes niso prišli iz različnih razlogov. Šolo sicer obiskuje 591 otrok.

Ribnica

Na OŠ Ribnica, ki ima 962 učencev, je po besedah ravnateljice Andreje Modic samotestiranje steklo "kar dobro", natančne podatke sicer še zbirajo. Pozitivni so bili štirje učenci, ki so jih starši odpeljali domov. Nihče od četverice sicer ni imel znakov okužbe. Njihovih razredov niso poslali v karanteno, saj so bili v razredu le kratek čas. Sicer je v karanteni pri njih trenutno pet razredov.

Podatke o učencih, ki zaradi samotestiranja niso prišli v šolo, še zbirajo, po oceni ravnateljice pa jih je okoli 30. V šolo sta danes prišla tudi učenca iz iste družine brez soglasja za samotestiranje. Zato je šola poklicala očeta, ki je bil po besedah ravnateljice pridružil skupini kakih 15 ali 20 staršev pred šolo.

"Niso protestirali, želel je le razpravljati z menoj. Veliko nisem želela razpravljati. Povedala sem mu le, da mi je žal, da izkoriščajo otroke za svoj upor proti vladnim ukrepom in povedala, da bosta otroka prišla pred šolo. Tako se je tudi zgodilo, nato pa je skupina odšla," je povedala.

Kočevje

Tudi v Gimnaziji in srednji šoli Kočevje je samotestiranje dijakov po besedah ravnatelja Tomaža Markoviča steklo brez težav. "Bili smo kar presenečeni, da je vse steklo tako gladko in upamo, da bo tako tudi v prihodnje," je dejal. Dejstvo, da večjih težav ni bilo, med drugim pripisuje temu, da se je večina dijakov že navajena samotestirati.

Podatke o tem, koliko dijakov ni bilo navzočih na samotestiranju, ker mu nasprotujejo sami ali pa njihovi starši, še zbirajo. "Glede na število dijakov, ki so se udeležili samotestiranja, pa ocenjujem, da gre za posamezne primere," dodaja.

STA; M. K.