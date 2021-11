Gen-I ostaja brez nove uprave, na potezi je sodišče

17.11.2021 | 14:40

Robert Golob in Martin Novšak (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Krško - Skupščina Gen-I danes spet ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe, saj se družbeniki niso uspeli uskladiti, je sporočil predsednik uprave Gen-I Robert Golob, ki se mu danes izteka mandat. O novi upravi bo tako odločalo sodišče, do odločitve sodišča pa se bodo družbeniki še poskušali dogovoriti o novi upravi.

"Nove uprave nimamo, o njej bo odločalo sodišče. Družbeniki so sicer izrazili pripravljenost za nadaljnje pogovore in tudi v podjetju pričakujemo, da se bodo v prihodnjih dneh še pogovarjali," je v izjavi za javnost v Ljubljani dejal Golob.

Golob odločitev sodišča pričakuje v tednu ali dveh, poudarja pa, da je sodne prakse na tem področju malo, v primeru Gen-I, kjer gre za veččlansko upravo s strani različnih družbenikov in križnim podpisovanjem, pa je zadeva še bolj kompleksna. "To bo zanimiv sodni precedens," je ocenil.

Predlog lahko na sodišče podajo tako družbeniki kot uprava. "Mi bomo verjetno danes na sodišče podali predlog za kontinuiteto. Kako se bo sodišče odločilo, pa je odvisno le od njih," je v izjavi za medije na sedežu Gen-I v Ljubljani dejal Golob. Možno je, da bo na sodišču več predlogov, družbeniki pa imajo prednost in "vso pravico, da dajo svoje predloge, ki so lahko enaki kot naši ali drugačni", je povzel Golob.

V vmesnem času podjetje posluje normalno, s pooblaščenci. "V kratkem času ne pričakujemo nobenih zapletov," je dodal Golob.

Golob ostaja v podjetju, o politiki ne razmišlja

Sam sicer po odhodu z mesta predsednika uprave ostaja v Gen-I. "Ne razmišljam o tem, da bi šel v politiko, in ne razmišljam o tem, da bi zapustil podjetje," je odgovoril na novinarsko vprašanje. V bodoče naj bi se ukvarjal z mednarodnim trgovanjem, sodeloval pa naj bi tudi v odnosih z javnostmi.

Golob je prejšnji teden ostal brez soglasja za nov mandat na čelu Gen-I, ki ima dva lastnika: 50 odstotkov je v lasti Gen Energije, 50 odstotkov pa v lasti družbe Gen-EL. O imenovanju uprave odloča skupščina soglasno, v nasprotnem primeru predlog ni sprejet.

To se je prejšnji teden že zgodilo. Nadzorniki Gen Energije so poslovodstvu družbe z Martinom Novšakom na čelu naložili, naj na skupščini za predsednika in člana uprave predlaga Jureta Sokliča in Davorina Dimiča. Ker se Gen-EL s predlogom Gen Energije ni strinjal, kandidata nista dobila podpore.

Ponoči kandidaturo naložili Martinu Novšaku

V torek je sicer zasedal nadzorni svet Gen Energije, na seji pa so se predstavili kandidati, tudi Golob. Predstavitev uprave pod njegovim vodstvom in razvojni načrt sta bila zavrnjena. Nadzorniki so nato kandidaturo po Golobovih besedah opolnoči naložili predsedniku Gen Energije Novšaku, Soklič naj bi postal član uprave. A je bil predlog na današnji skupščini zavrnjen, saj zaradi neusklajenosti preostalih dveh članov uprave formalno ni bil popoln.

"Martin Novšak je izjemen strokovnjak in izjemen človek. A za vodenje zelene transformacije Slovenije v naslednjih 10 letih nekdo, ki je izrazito usmerjen v eno tehnologijo, v tem primeru jedrsko, morda ni najbolj primeren kandidat," je ocenil Golob. Dodal je tudi, da je tak način kadrovanja "neresen".

''Obstoječa garnitura se odpoveduje bistveni razvojni priložnosti''

Golob se je dotaknil tudi postopka nameravane prodaje deleža Gen-I v družbi Gen-EL. Nezavezujoče ponudbe prihajajo, "interes je ogromen", je ocenil. Ponudbo je v začetku tedna poslala tudi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in čeprav Golob o številkah ni želel govoriti, je ocenil, da ponudba EBRD sega "skozi streho".

"Ravno to, da največja evropska banka v Gen-I prepoznava nosilca zelene transformacije v Sloveniji in je pripravljena v to vložiti ogromno denarja, bi moral biti signal, za kaj pri tej stvari gre. Privatizacija, o kateri se govori, ni privatizacija, še manj menedžerski odkup. Edini namen je razvoj. Kajti boniteta podjetja, v katerem bi bil tako ugleden partner, kot je EBRD, gre skozi streho," je izpostavil. S tem bi lahko realizirali razvojne načrte še hitreje in bolj ambiciozno. "Tudi zato mi je nerazumno, da se obstoječa garnitura odpoveduje tej bistveni razvojni priložnosti," je dejal Golob.

Napovedal je še, da bo predvidoma do konca prihodnjega leta lastnikom posredovano poročilo z interesenti in finančnimi ponudbami. Na koncu bo odločitev o morebitni prodaji v rokah lastnikov, je spomnil.

STA; M. K.