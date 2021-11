V edinem kampu ob Kočevskem jezeru zadovoljni s turistično sezono

Kočevje - V kampu Jezero, edinem kampu ob Kočevskem jezeru, so nadvse zadovoljni z letošnjo turistično sezono. V primerjavi z letom 2020 so namreč zabeležili skoraj 80-odstotno povečanje prenočitev, v primerjavi z letom 2019 pa kar 186-odstotno. Prevladovali so domači gostje, so sporočili.

V kampu, katerega izgradnjo je financirala kočevska občina, so sezono začeli maja, en mesec pozneje kot običajno, zaključili pa so jo v začetku novembra. Zabeležili so 5217 prenočitev, od tega so 3177 oz. 61 odstotkov nočitev ustvarili domači turisti.

Eden od razlogov za večji obisk domačih gostov v kampu pripisujejo dejstvu, da so Slovenci zaradi koriščenja turističnih bonov v večji meri dopustovali doma. To dokazuje podatek, da so gostje, ki so za plačilo nočitev koristili vavčerje, ustvarili nekaj manj kot 38 odstotkov prihodkov kampa, so zapisali v Javnem zavodu za turizem in kulturo Kočevje, ki upravlja s kampom.

Poleg rasti domačih gostov so zabeležili tudi večje število gostov iz tujine. Ti so lani ustvarili 13,5 odstotka nočitev, letos pa 39-odstotkov, kar pa je še vedno manj kot leta 2019, ko je bil delež tujih prenočitev 60-odstoten. Letos so prevladovali gostje iz Nemčije in Nizozemske.

Nekaj nočitev so v parku letos zabeležili tudi na račun ribolova. V letošnji sezoni je bil namreč okoli jezera vzpostavljenih in označenih 14 točk, na katerih je bil s predhodno obvezno registracijo na recepciji kampa možen ribolov.

V kočevskem zavodu za turizem in kulturo še dodajajo, da Camp Jezero Kočevsko, kakor se uradno imenuje, ostaja prva izbira za goste, ki v Kočevju iščejo aktiven oddih, saj se v njegovi neposredni bližini nahaja Kočevsko jezero, nudi pa tudi odlično izhodišče za izlete po bližnji okolici.

Kamp se razteza na površini 3500 kvadratnih metrov. Urejenih je 10 parcel za avtodome in prikolice ter devet parcel šotorišč, ponuja tudi nastanitev v lesenih glamping hišicah.

