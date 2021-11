Obležal na tleh, pomagali gasilci in reševalci

18.11.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 6.11 je na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, občina Krško, na tleh stanovanjskega objekta obležal stanovalec. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in s tem omogočili reševalcem NMP Krško dostop do onemogle osebe. Moškega so prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI JUGORJU, izvod 3 Vodovod.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 7:15 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Migolica in Fužine Mirna.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE na izvodu SELCE LEVO -PROTI CERKVI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP NOVA GORA PREČNA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 12:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA ŠENTJERNEJ SEVER;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOLE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo motena oziroma prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje - nizkonapetostno omrežje – Hiše 9 - 14 predvidoma med 8. in 14. uro.

M. K.