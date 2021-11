Proračuna za leti 2022 in 2023 od jutri v javni razpravi

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na včerajšnji seji, ki je zavoljo razmer tokrat potekala na daljavo, v javno razpravo soglasno poslali predloga proračuna za leto 2022 in 2023. Ta se bo začela jutri, 19. novembra, in bo trajala do vključno 3. decembra. Občinski svet bo o dopolnjenem odloku v drugi obravnavi odločal sredi decembra.

Za obe leti načrtujejo za dobrih 7,6 milijonov prihodkov ter za nekaj več kot 7,4 milijona odhodkov v prihodnjem letu in nekaj več kot 7, 3 milijona v letu 2023. Kot so poudarili na občinski upravi, sta proračuna investicijsko naravnana, saj za naložbe v obeh letih namenjajo okoli 62 odstotkov proračuna.

Po pojasnilih Mire Barbo, višje svetovalke za proračun, malo gospodarstvo, turizem in investicije, so naložbe predvsem usmerjene na cestno in komunalno področje, pri slednjem predvsem za hidravlične izboljšave vodovodne infrastrukture, zagotavljanje gospodarske javne infrastrukture, med večje investicije pa sodi tudi energetska sanacija in ureditev prostorov stavbe na naslovu Trg 8 ter postavitev stalne razstave Toneta Pavčka. To je bivša osnovna šola, v kateri so zdaj že Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, enota Polonca vrtca Cepetavček in ambulanta splošne medicine.

V nadaljevanju so med drugim v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča v Občini Mirna Peč. Kot je povedala direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan, je razlog za pripravo novega odloka uskladitev določil z najnovejšimi priporočili Ministrstva za okolje in prostor ter najnovejšo sodno prakso, poleg tega so na podlagi primerjave s sosednjo trebanjsko občino prišli do zaključka, da so pravni subjekti v primerjavi s fizičnimi osebami nižje obremenjeni, zelo nizko pa je določena tudi vrednost točkovanja za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. Nov odlok prinaša kar nekaj sprememb glede na sedanji obračun, kar se bo poznalo tudi v znatnem povišanju prihodkov v občinski proračun iz tega naslova.

