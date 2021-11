V Novem mestu bodo vzgajali voditelje prihodnosti

18.11.2021 | 14:30

Dekan Boris Bukovec in docentka Maja Pucelj (foto: STA)

Novo mesto - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je včeraj odprla mednarodni transdisciplinarni raziskovalni center za razvoj in odličnost vodenja. S tem želijo ustvariti odprt prostor za raziskovanje, odkrivanje, razumevanje in razvoj konceptov odličnosti vodenja s ciljem razvoja voditeljev prihodnosti, so pojasnili na fakulteti.

Vizija omenjenega centra je, da ta v petih letih postane vodilni raziskovalni center odličnosti in vodenja v Sloveniji, v desetih letih pa naj bi dosegel tudi evropsko prepoznavnost, je povedala njegova vodja in mednarodno uveljavljena predavateljica Tatjana Dragovič Andersen.

Center se sicer ne bo ukvarjal le z raziskovanjem in razumevanjem trenutnega načina vodenja, temveč bodo v njegovem okviru razmišljali, kakšno bo vodenje v prihodnosti. Da bi skušali to razumeti, pa potrebujejo veliko pogovora, posvetov, konferenc, raziskovanja in predvsem stika z mladimi, je dodala.

Gre tudi za prenos izkušenj prehodnih generacij in ustvarjanje prostora, v katerem lahko s skupnimi močmi raziskujejo, odkrivajo, razumejo in razvijajo koncept odličnosti vodenja v prihodnosti.

Njihov končni cilj je razvoj voditeljev za prihodnost, "tako da se ne bo dogajalo, kar se dogaja zdaj". Za primer je Dragovič Andersenova navedla nedavno okoljsko konferenco v Glasgowu in dogajanje na drugih področjih ter še poudarila, da želijo premikati meje.

Po besedah dekana Fakultete za organizacijske študije Borisa Bukovca so center ustanovili znotraj fakultete. Za zdaj ga uspevajo vzdrževati z zagnanostjo vseh zaposlenih, v prihodnje pa računajo na denarno podporo mednarodnih projektov.

Center je na tej novomeški fakulteti že izvedel dve zimski šoli s področja odličnosti vodenja.

Fakulteto za organizacijske študije so sicer v Novem mestu ustanovili leta 2008. Do zdaj se je na tej šolalo deset generacij in diplomiralo skupaj 200 študentov. Ponosni so tudi na 37 doktorjev s področja organizacijske znanosti, od katerih jih je sedem prišlo iz tujine.

Doktorski študij omenjene fakultete je sicer mednaroden, na mednarodno raven pa bodo v prihodnjem študijskem letu postavili tudi magistrski študijski program. Zadnje šolsko leto fakulteto obiskuje 240 študentov, je še navedel Bukovec.

STA; M. K.

