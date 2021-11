Nagrada Ivane Kobilca za življenjsko delo Kamili Volčanšek, nagrada tudi Mateji Kavčič

18.11.2021 | 12:45

Kamila Volčanšek (foto: I. V.)

Ljubljana/Brežice - Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) bo nocoj v Narodni galeriji podelilo nagrade, poimenovane po slovenski slikarki Ivani Kobilca. Za življenjsko delo bodo nagradili brežiško rojakinjo Kamilo Volčanšek, nagrado za aktualno produkcijo bodo namenili Mateji Kavčič, priznanje za podpornike likovne in vizualne umetnosti pa bodo dodelili Aljoši Abrahamsbergu.

Kamila Volčanšek je nagrajena za pester in prepričljiv ilustratorsko slikarski opus, ki bogati slovenski likovni prostor že več desetletij, je v obrazložitvi zapisala žirija v sestavi Nadja Zgonik, Anja Jerčič Jakob, Vesna Blagotinšek, Miha Kelemina in Ištvan Išt Huzjan.

Inovatorka na področju ilustracije, nadvse spretna in duhovita slikarka ter večkrat nagrajena avtorica je prepričala žirijo ne le z visoko kvalitetnim preteklim delom temveč tudi z aktualno prakso, ki se venomer uspešno prilagaja novim sodobnim prostorskim in tematskim kontekstom, so zapisali na DLUL.

Mateja Kavčič (foto: I. V.)

Kot je še zapisala žirija, soglaša z besedami predlagateljice Pavle Jarc, da je umetnica "s prodornim in brezkompromisnim slikarskim pristopom v obravnavi tematike ženskega akta vnesla v sodobno slovensko slikarstvo nekaj povsem novega, izvirnega, svežega, drugačnega in neprimerljivega s siceršnjim likovnim dogajanjem pri nas in v svetu. Njen bogat ilustratorski in slikarski opus pomeni pomemben prispevek k slovenski vizualni umetnosti in zasluži našo vsestransko pozornost ter spoštovanje in primerno ovrednotenje njenega neprecenljivega dela".

Kamila Volčanšek, rojena v Brežicah, je slikarstvo študirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Marku Šušteršiču in Andreju Jemcu, diplomirala pa pri profesorjih Janezu Berniku in Špelci Čopič z nalogo o Klimtu in dunajski secesiji. Avtorica je bila dolga leta prisotna predvsem kot ilustratorka, leta 2003 pa je znova krenila na slikarsko pot in navdušila s svežim in igrivim slikarskim pristopom. Leta 1982 je za ilustracije pravljice Kralj drozgobrad prejela Levstikovo nagrado. Je tudi prejemnica nagrade Hinka Smrekarja (1995) in plakete Hinka Smrekarja (2002) in leta 2012 nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo.

Nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo, ki jo prejmejo ustvarjalci, člani DLUL, za izjemne dosežke ali novosti na področju likovne umetnosti v obdobju zadnjih petih let so podelili Mateji Kavčič, v Novem mestu rojeni in v Škofji Loki živeči Brestaničanki. Nagrado je prejela, kot piše v obrazložitvi, za "premočrtno in inovativno produkcijo zadnjih petih s katero nadgrajuje leta 2016 začeti cikel razstav".

Priznanje za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti, ki so s svojo dejavnostjo pomembno pripomogli k delovanju in kakovosti področja ter niso člani DLUL, pa so letos izročili Aljoši Abrahamsbergu. Intermedijski umetnik, režiser in snemalec oddaj o sodobni umetnosti, po izobrazbi umetnostni zgodovinar, že več kot 29 let deluje v polju sodobne umetnosti, med drugim piše v obrazložitvi.

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) je nagrade, poimenovane po najvidnejši slovenski slikarki Ivani Kobilca, prvič podelilo leta 2018. Doslej so bili za življenjsko delo nagrajeni Ivo Mršnik, Sergej Kapus in Dragica Čadež.

STA; M. K.