Na kolesu nepravilno prevažal otroka - po padcu sam hudo poškodovan, otrok lažje

18.11.2021 | 12:20

Policisti so v torek preverjali, ali so avtomobili 'zimsko obuti'. (foto: PU NM)

Včeraj okoli 14.30 ure so bili policisti obveščeni o padcu kolesarja v Dolenjem Boštanju. Policisti so ugotovili, da je 41-letni kolesar na okviru kolesa nepravilno prevažal otroka. Po prvih ugotovitvah na bi se otroku noga zapletla med napere, kolesar pa je padel in si poškodoval glavo. Med vožnjo nihče ni uporabljal zaščitne čelade. Hudo poškodovanega kolesarja in lažje poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Zasegli avtomobil in moped

Sevniški policisti so v Tržišču ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Chryskeer voyager so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 21. ure so v Sevnici ustavili 55-letnega voznika neregistriranega in nezavarovanega mopeda, ki je prav tako vozil brez vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili strokovni pregled in zaradi kršitev za sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vozil z 1,9 promila alkohola

Policisti PPP Novo mesto so na Otočcu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 34-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozniki dobro pripravljeni na zimske razmere

V torek dopoldne so policisti na območju celotne Policijske uprave Novo mesto preverjali, ali vozniki upoštevajo zakonska določila glede zimske opreme vozil. Ustavili in kontrolirali so 670 vozil. Večina voznikov je pravočasno poskrbela za zimsko opremo, 52 pa je bilo takšnih, ki tega še niso storili. Tokrat so jih le opozorili.

Oskubili hišo v gradnji, vlomili tudi v gostilno

Iz nedograjene stanovanjske hiše na Cankarjevi ulici v Novem mestu je nekdo ukradel vgrajene električne vodnike in bakreno napeljavo. Škode je za okoli 600 evrov.

V minuli noči pa je v Trebnjem neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju Dobove izsledili in prijeli štiri državljane Kosova.

M. K.