(Ne)združljivost poslanske in županske funkcije: Župani spet na dveh stolčkih?

18.11.2021 | 13:40

Novo mesto - Državni svetniki bi župane vrnili v parlament – Franci Kek: Menim, da poskus v državnem zboru ne bo uspel – Župani med Kolpo in Sotlo po večini proti nezdružljivosti

Državni svetniki so prejšnjo sredo podprli predlog odprave nezdružljivosti poslanske in županske funkcije. Predlog, ki ga je podala komisija državnega sveta za državno ureditev na pobudo člana stranke SLS Marjana Maučca, ki v državnem svetu zastopa lokalne interese, so v 40-članskem državnem svetu podprli s 13 glasovi za in ga kot zakonodajno pobudo za spremembo zakona o poslancih poslali državnemu zboru.

Nezdružljivost poslanske funkcije s funkcijo župana in podžupana je bila v slovenski pravni red uvedena leta 2011. »V stranki Zares je prišlo do odločitve, da ponovno poskuša uveljaviti nezdružljivost poslanske in županske funkcije. Pred tem je bilo v različnih koalicijah šest neuspelih poskusov. Vedno je obstajala načelna podpora, a ko je bilo treba glasovati, je županski lobi v parlamentu naredil svoje,« pravi nekdanji poslanec Franci Kek, ki je zbiral podpise poslancev za podporo spremembi Zakona o poslancih, po kateri župani in podžupani nismo mogli več sedeti na dveh stolčkih – biti župani in hkrati poslanci. Do takrat je veljalo, da poslanec ne sme poklicno opravljati funkcije v organih lokalnih skupnosti, dopuščena pa je bila možnost, da jo opravlja nepoklicno.

Franci Kek: Možnosti za spremembo so majhne. Poslanci si na volitvah ne želijo konkurence v podobi kandidatov županov.

Kot pravi Kek, sta delo poslanca in župana dve zelo odgovorni deli, ki terjata celega človeka. »Da ne rečemo, da sta obe službi tudi dobro plačani. V majhnih občinah županstvo resda nekoliko manj,« pravi. Župan, ki postane poslanec, je v parlamentu, ocenjuje Kek, predvsem v vlogi prizadevanj za svojo občino, kar sicer ni grdo, je pa njegova občina seveda v privilegiranem položaju v primerjavi s tistimi, ki poslanca nimajo. Poleg tega se v parlamentu sprejemajo zakoni, ki jih župani izvršujejo. Kek meni, da poskus za odpravo nezdružljivosti opravljanja funkcij župana in poslanca, v ozadju katerega so interesi pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami, ker računajo, da bodo na desnici in levici s pomočjo županov privabili več volivcev na svojo stran, v državnem zboru ne bo uspel. »Tudi zato, ker v parlamentu zdaj ni županov in bi bili morebitni kandidati za župane močna konkurenca obstoječim poslancem pri ponovni izvolitvi, česar pa si ti seveda ne želijo,« pravi.

BREZ PODLAGE

Po mnenju državnih svetnikov, ki podpirajo predlog zakona o spremembi zakona o poslancih, s katerim želijo dokončno ukiniti nezdružljivost poslanske in županske (podžupanske) funkcije, ta nima ne ustavne ne zakonske podlage. V prid ukinitvi nezdružljivosti navajajo, da številne države teh funkcij nimajo ločenih in da bi imela možnost opravljanja obeh funkcij hkrati pozitivne učinke na dogajanje v političnem prostoru. »Župani so tisti, ki so nosilci razvoja v svojih okoljih in ki se ukvarjajo s podobnimi težavami, ki jih morajo konkretno reševati. S ponovno možnostjo vključitve županov v državni zbor bi bilo sodelovanje med različnimi poslanskimi skupinami olajšano, kar lahko prispeva k večjemu sodelovanju med različnimi političnimi opcijami,« so zapisali v obrazložitvi zakonodajne pobude. Predlagano rešitev podpirata tudi dve lokalni združenji – Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije.

Državni svet: Z vključitvijo županov v državni zbor bi se izboljšalo sodelovanje med različnimi poslanskimi skupinami.

Po prepričanju predlagateljev spremembe zakona predlog sledi temeljnim ustavnim načelom s področja lokalne samouprave in delitve oblasti, češ da iz ustavnih določil jasno izhaja, da ustava v nobenem delu med delitev oblasti ne »meša« lokalne samouprave. »Na drugi strani jasno določa samostojnost lokalne samouprave, kar že samo po sebi kaže na to, da do nedopustnega mešanja funkcije župana (kot ene samostojnih funkcij lokalne samouprave) in funkcije poslanca (kot predstavnika zakonodajne veje oblasti na državni ravni), kot to želijo predstaviti zagovorniki nezdružljivosti, niti ne more priti,« je zapisano v zakonodajni pobudi.

Pri županih občin na območju, ki ga pokriva naš časopis, smo preverili, kakšno je njihovo mnenje o tem, da bi lahko župani spet hkrati opravljali obe funkciji. O njihovih stališčih podrobno poročamo v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek - Svete