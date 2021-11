Super triki za bolj trajnostno gospodinjstvo

19.11.2021 | 12:00

Vsi si želimo narediti korak k prijaznejšemu okolju. Kateri so načini, s katerimi lahko vsak od nas naredi spremembo?

Živimo v času, ko vsak od nas želi narediti korak k prijaznejšemu in čistejšemu okolju. S trajnostnim obnašanjem lahko prihranite ogromne količine energije in vode, to pa še zdaleč ni vse. S trajnostjo ustvarite bolj zdravo okolje zase, za svojo družino in hišne ljubljenčke. Za vas smo pripravili seznam stvari, ki jih lahko storite, da boste poskrbeli za pozitivno spremembo v svetu.

Trajnostno pranje perila

Res je, da pranje umazanega perila ni najbolj vznemirljiva aktivnost, a vsak od nas se ga mora lotiti vsaj enkrat na teden. Obstaja mnogo različnih načinov, kako lahko z optimalnejšim pranjem prispevate k čistejšemu okolju.

Pralni stroj porabi vodo in energijo vsakič, ko ga zaženete, zato je eden najpreprostejših trajnostnih načinov to, da ga uporabljate manj pogosto. Ne samo, da boste zmanjšali vpliv na okolje, poleg tega boste še prihranili pri računu za elektriko.

Ker pa se zavedamo, da ta trik morda ni izvedljiv za vse, je pametno, da poskusite s hladnejšimi pranji. Temperaturo poskusite znižati na 30 °C in preverite, ali opazite razliko. Če rezultat hladnega pranja ni zadovoljiv, lahko poskusite še z menjavo detergenta. Biološki detergenti dajejo po navadi pri nizkih temperaturah odlične rezultate. Še en način pa je krajše pranje. Če ima vaša naprava nastavitev za hitro pranje, jo preizkusite. Ugotovili boste, da lahko dosežete iste rezultate, hkrati pa prihranite vodo in energijo.

Pralni stroj mi ne služi več, kaj pa zdaj?

Včasih se zdi, da delamo vse in še več, da bi svojemu pralnemu stroju dali vse, kar potrebuje za optimalno delovanje. Povprečna življenjska doba pralnih strojev je 7 let, a so mnogi ljudje prepričani, da bi morali zdržati vsaj 20 let. Ne zavedajo se, da so se spremenile naše potrebe in zahteve, saj danes peremo veliko več, poleg tega pa so pralni stroji precej drugačni.

Današnji pralni stroji običajno porabijo 25 % manj energije in 45 % manj vode kot starejši modeli. Novejši pralni stroji (https://www.merkur.si/aparati/bela-tehnika/pralni-stroji/) uravnavajo količino vode glede na količino perila. Z novim pralnim strojem lahko na letni ravni prihranite tudi do 3.000 litrov vode! Če pa to kombinirate z zgornjimi triki, boste poskrbeli za dvakratno pozitivno spremembo.

Včasih je pač dobro, da denar, ki bi ga porabili za popravila, porabite za nekaj novega. Če kar naprej odlašate z nakupom novega pralnega stroja, se morate zavedati, da vam bo nov pralni stroj najverjetneje prihranil čas in na dolgi rok tudi denar. Če niste prepričani, katerega izbrati, si preberite vodič pri izbiri pralnega stroja (https://www.merkur.si/kako-izbrati-pralni-stroj).

Izberite sušilni stroj z manjšo energijsko porabo

V toplejših mesecih sušenje oblek na zraku ne povzroča težav prav nikomur. Težava pa nastane, ko nastopi hladna sezona. Zavedamo se, da je to obdobje, v katerem je sušilni stroj nepogrešljiv. Hladni in deževni dnevi podaljšajo proces sušenja oblačil, poleg tega pa lahko ta hitro začnejo oddajati neprijeten vonj. Sušilni stroj ima sposobnost ohranjanja svežih, mehkih in toplih oblačil, ne glede na vreme. Poleg tega pa vam pomaga prihraniti čas, saj lahko oblačila le vržete v boben in izberete primerno nastavitev.

Če se odločate za nakup novega sušilnega stroja (https://www.merkur.si/aparati/bela-tehnika/susilni-stroji/), se tokrat odločite za takšnega z zelo majhno energijsko porabo. Dodatno spremembo pa lahko naredite s tem, da se izognete daljšim ciklom sušenja, uporabljate nastavitve nizke toplote in stroj uporabljate samo pri polni obremenitvi.

Dvoje v enem za čisto okolje

Ni treba poudarjati, da vam pralno-sušilni stroj pomaga prihraniti čas, prostor, energijo in denar. V 21. stoletju je prišlo do velikanskih tehnoloških napredkov, temu pa je sledil tudi postopek pranja perila. Kombiniranje pranja in sušenja prinaša nivo udobja, kot ga še ne poznate.

V stroj daste umazano perilo, ven pa pridejo suha, čista in sveža oblačila. Najboljša stvar pa je, da se v pralno-sušilnem stroju prepletajo najboljše lastnosti posameznih naprav, rezultat in učinkovitost pa sta primerljiva z ločenimi stroji. Ker vam perila ne bo treba prelagati iz enega v drug stroj, boste prihranili več energije in časa kot kadarkoli prej. To pa seveda pomeni, da boste naredili korak k trajnosti.

Še ena ogromna prednost je, da boste s pralno-sušilnim strojem prihranili ogromno prostora. Ravno zato je ta naprava primerna za vse, ki v svojih domovih nimate kapacitet za dva ločena stroja. Kot da ne ponuja že dovolj prednosti, je nakup pralno-sušilnega stroja (https://www.merkur.si/aparati/bela-tehnika/pralno-susilni-stroji/) cenejši kot nakup posameznih naprav.

Kako skrajšati čas, ki ga porabite za sesanje?

Ste vedeli, da sesalnik spada med najbolj energetsko potratne naprave? Večina sesalnikov porabi med 500 in 3000 vatov energije. Če torej sesate eno uro, lahko porabite ogromnih 3 kWh električne energije. Ravno zato je pametno, da skrajšate čas sesanja ali pa se odločite za sodoben in energijsko učinkovit sesalnik.

Veliko rast je doživela uporaba pokončnih sesalnikov (https://www.merkur.si/aparati/sesalniki/pokoncni-sesalniki/), ker ta vrsta zagotavlja učinkovito čiščenje in preprosto uporabo. Njihova nepogrešljiva lastnost je ta, da so izredno lahki in zato omogočajo enostavno prenašanje. V ponudbi lahko izbirate med takimi, ki tehtajo od 1,9 kg do 5,5 kg. So dinamični in zelo lahko vodljivi, zato boste z njimi hitro dosegli tudi najtežje dostopne predele. Poleg klasičnega sesanja umazanije s suhim zrakom je nekaterim pokončnim sesalcem dodana tudi funkcija mokrega brisanja. Z mokrim brisanjem lahko tla istočasno med sesanjem tudi pomijete.

Vse njihove lastnosti pripeljejo do tega, da porabite bistveno manj časa za sesanje, s tem pa prihranite dragoceno energijo. Poleg tega pa so popolna izbira za vse, ki imate težave z bolečinami v hrbtu ali se zaradi različnih razlogov ne morete sklanjati. Zaradi vseh teh neverjetnih lastnosti so ti sesalniki morda trenutno najbolj priljubljeni in iskani.

Vzemite nadzor v svoje roke

Če ste strastni ljubitelji kave, potem dneva gotovo ne morete začeti brez skodelice te aromatične tekočine. Saj veste – včasih je vse, kar potrebujemo, le kofein, da nas spravi v pogon. Koliko pa vi na mesec zapravite za kavo v lokalih? Če bi se lotili izračuna, bi ugotovili, da ogromno. Kaj pa, če bi vzeli nadzor v svoje roke in si kupili kavni aparat, s katerim bi lahko neomejeno pripravljali profesionalno kavo kar v udobju lastnega doma? Na trgu je trenutno zelo široka ponudba espresso kavnih aparatov (https://www.merkur.si/aparati/kavni-aparati-in-dodatki/espresso/), ki so odlični za pripravo čisto prave kave. Espresso kavni avtomat uporablja za pripravo mleto kavo ali kavo v zrnju, zato vas ne bo razočaral. Espresso kavni aparati višjega cenovnega razreda pa imajo vgrajen celo kavni mlinček, ki kavo zmelje za vsako skodelico posebej. Pri teh sta moč in aroma kave še intenzivnejši. Če boste kupili kavni aparat že danes, boste na dolgi rok privarčevali in ostalo vam bo več denarja za investicijo v trajnost.

Največja ponudba gospodinjskih aparatov vas čaka v Merkurju, zato obiščite najbližjo fizično ali spletno trgovino (https://www.merkur.si/aparati/). Veselimo se vašega obiska.

