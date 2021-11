V silovitem čelnem trčenju umrl 51-letnik

Tako so proti Dolenjskim Toplicam na pomoč iz Novega mesta včeraj hiteli poklicni gasilci.

Poročali smo že, da je v včerajšnji prometni nesreči na območju Kočevskih Poljan ugasnilo življenje. S Policijske uprave Novo mesto pojasnjujejo, da je po prvih ugotovitvah 51-letni voznik iz Hrvaške vozil osebni avto iz smeri Podturna proti Črnomlju. V Kočevskih Poljanah je začel prehitevati tovorno vozilo hrvaških registrskih oznak s priklopnikom, takrat pa je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 47-letna voznica osebnega avtomobila. Med vozili je prišlo do silovitega čelnega trčenja, zaradi hudih poškodb je 51-letni voznik na kraju nesreče umrl. Poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Letos je v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto življenje izgubilo deset ljudi, med njimi pet voznikov osebnih avtomobilov, v enakem obdobju lanskega leta pa devet. V osmih prometnih nesrečah s smrtnim izidom sta bila vzroka nepravilna stran in smer vožnje in neprilagojena hitrost.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOKA na izvodu PRELOKA SMER ZILJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 13:00 in 14:30 prekinjena dobava na območju TP Migolica in Fužine Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Roto kolonija Videm, nizkonapetostno omrežje – Naš blok nad Zdolsko cesto med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orle, nizkonapetostno omrežje – Na novi med 9. in 13. uro in na območju TP Dvorc med 7.45 in 12. uro.

