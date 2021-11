Semiška županja Polona Kambič ravnateljem: Zavestno delujete nezakonito in protiustavno

19.11.2021 | 07:30

Polona Kambič (arhiv DL)

Županja Občine Semič Polona Kambič je sinoči na svojem FB profilu javno objavila pismo, ki ga je naslovila na OŠ Semič zaradi ''zaskrbljenosti nad stanjem, ki nas vse bolj deli in razdvaja.'' V vednost so ga prejele tudi vse belokranjske šole. Objavljamo ga v celoti:

"Spoštovana ga. ravnateljica, Andreja Miketič, spoštovani bodoči ravnatelj, g. Tomaž Pavlakovič.

Pišem vama, ker je apel Gibanja za svobodno in zdravo življenje Bele krajine v meni zbudil župansko in moralno odgovornost do občank in občanov v Občini Semič in v Beli krajini. Ne smem in ne morem molčati, moje mesto je na strani ljudi, na strani ohranjanja človečnosti.

Vesela sem, da smo kot ustanovitelj Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič ves čas z vodstvom lepo sodelovali in da je naša osnovna šola vzor marsikateri v Beli krajini. Zavedam se, da sta oba s srcem in dušo v tem, da bi zagotovila našim otrokom tisto pomembno bogastvo za življenje, znanje. Da se trudita, da bi otroci to znanje pridobivali v varnem in prijetnem šolskem procesu in okolju.

Kot v vsaki javni službi, morata tudi vidva spoštovati vse zakone in na zakonih temelječe podzakonske predpise ter sta odgovorna za zakonitost dela. Samo po sebi je torej umevno, da vse, kar ne temelji na zakonu, je nezakonito in vse, kar ne spoštuje temeljnih človekovih pravic, je protiustavno. Le zakon je lahko podlaga za neposredno poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine in tega nimamo, imamo pa odloke, ki nimajo prav nobene podlage v veljavni zakonodaji.

V mislih imam nošenje mask, samotestiranje, socialno distanco in izpolnjevanje PCT pogojev v prostorih osnovne šole in v učnem procesu. Prav vsi temeljijo na nezakonitih, protiustavnih in zato ničnih odlokih in vendar se jih v šoli strogo držite, čeprav nimamo razglašene ne epidemije, ne izrednega stanja, ne vojnega stanja. Torej zavestno delujete nezakonito in protiustavno, čeprav ste prvi, ki tako ne bi smeli početi. To potrka tudi na mojo vest in izvajanje ukrepov v prostorih občine, ki bodo z današnjim dnem postali zakoniti in ustavni.

Spoštovana ga. ravnateljica, naj spomnim, da imate tako kot jaz avtonomijo nad tem, ali boste spoštovali nična navodila nadrejenih organov in Vlade RS, ali jih boste zavrnili, ker veste, da so nezakonita in otrokom celo škodljiva. Z izvajanjem le-teh prekoračujete zakonsko določene pristojnosti ravnatelja, ker to po 49. členu ZOFVI ni navedeno kot ravnateljeva pristojnost. Zato ste, v skladu s Kazenskim zakonikom in zavezujočo sodno prakso, tako evropsko, kot tudi domačo, kazensko in odškodninsko odgovorni, če bo s strani staršev podana kazenska ovadba ali ustavna pritožba iz naslova kršenja otrokovih pravic.

Vsaj od sedaj naprej to veste, zato vas pozivam, da prenehate kršiti temeljne človekove in otrokove pravice in svoboščine, in sicer s prisiljevanjem v nošenje obraznih mask, vzdrževanjem socialne razdalje med otroci in do drugih oseb ter med učitelji, s pogojevanjem udeležbe pri pouku ob 3x tedenskem testiranju, z izpolnjevanjem splošnih PCT pogojev. Z izvajanjem naštetega, kljub mogoče najboljši nameri, ogrožate otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje ter posegate v ustavno zagotovljeno pravico do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti otrok. Otroci so z Ustavo RS in z mednarodnimi konvencijami o otrokovih in človekovih pravicah še posebej varovani in imajo hkrati vso pravico do izobraževanja in šolanja.

V upanju, da bo v Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič ponovno prevladal razum in da ne bodo v ospredje postavljane lastne koristi in ugodnosti pred koristmi otrok, njihovih staršev in sodelavcev, vaju prijazno pozdravljam.

Polona Kambič, županja."

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 52m nazaj –2 (1) (3) (1)(3) Oceni Lojzekov stric Takšno početje županje je neprimerno 46m nazaj 1 (3) (2) (3)(2) Oceni true truic Bravo Polona! Tako se deluje...ni mi pa jasno kako da režimski medij DL to objavlja? Aha, z namero, da edino pošteno županjo v Sloveniji diskriminira, oziroma spodbudi obsodbo njenega stališča...tako je mišljeno, a ne uredništvo? Zakaj je niste objavljali že prej ? To ni njen prvi izstop in izražanje nestrinjanja s tem medicionskim fašizmom...kaj je lastnik DL oziroma sta Lj in občina pipco zategnili za propagando farmako fašizma ...? 2m nazaj Oceni Popendekl Ena redkih, ki razmišlja s svojo glavo in si upa to tudi povedati. Tako se dela, ne pa pohlevno kima in izvaja vse bedarije,, ki se jih politepidemmiologi izmislijo. Če bi bilo več takih, bi bilo v državi precej drugače in manj zatohlo. Preglej samo prijavljene komentatorje