Odobren denar za gradnjo OŠ Loka

19.11.2021 | 09:10

OŠ Loka (foto: Občina Črnomelj)

Stari del šole (arhiv DL)

Spomin na uničujočo točo (arhiv DL)

Črnomelj - Državni zbor je na včerajšnji seji sprejel dopolnilni predlog k državnem proračunu, v katerem je Občini Črnomelj namenjenih 6,95 milijona evrov za težko pričakovano gradnjo Osnovne šole Loka. Ta je, kot je znano, utrpela večjo škodo po toči v letu 2018, pa tudi sicer jo je načel zob časa. Na črnomaljski občini so se sklepa seveda zelo razveselili, da bo parlament potrdil pomoč, pa je nedavo izrazil upanje tudi državni sekretar na ministrstvu za šolstvo Damir Orehovec ob obisku črnomaljske srednje šole.

Gradnja prihodnje leto

V naslednjem letu se bo začela gradnja nove šole, kar bo ena izmed največjih investicij v šolstvo v črnomaljski občini pa tudi v Sloveniji. Celotna naložba bo znašala okoli 12 milijonov evrov. Od tega bo Vlada sofinancirala okoli 6,95 milijona evrov, od EKO sklada občina pričakuje okoli 1,4 milijona, sama pa bo prispevala preostanek. Občina bo v kratkem objavila odločitev o oddaji naročila, temu sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Občina je, kot sporočajo iz Črnomlja, v času usklajevanj že zagotovila vse potrebno, da bo pouk med gradnjo potekal nemoteno in v skladu s šolskimi potrebami.

''V času usklajevanj in pridobivanja potrebnih dokumentov smo si prizadevali za izgradnjo sodobne šole z najvišjo ravnijo kvalitete, kar je glede na velikost projekta zahtevalo ogromno usklajevanj in dogovarjanj s pristojnimi na državni ravni. Občutki ob odobritvi sredstev so toliko bolj zadovoljivi, saj smo tako na lokalni kot državni ravni dosegli politično modrost. Moram pohvaliti zaposlene v občinski upravi, ki so združili moči in pripravili ta zahteven projekt. Verjemite, da smo glede na administrativne prepreke in izzive morali marsikatero popoldne preživeti v prostorih Občine in opraviti številna potovanja v prestolnico. Nedvomno je bila tukaj pomembna tudi komunikacija in sodelovanje vodstva šole in sveta zavoda,'' izpostavlja župan Andrej Kavšek.

M. K.

Lojzekov stric Se dobro da imamo vlado ki gradi sole vrtce .domove za starejse zeznice ceste.cudi me tako dolgo porocilo zupana pa nikjer omenjena predsednica sveta sole Maja Kocjan.